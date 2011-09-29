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Лукашенко: Темп и качество реализации большинства наиболее значимых инвестпроектов меня не устраивают

29 сентября 2011 11:17
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Президент Беларуси недоволен ходом реализации большинства инвестпроектов в Минске. Негативную оценку Александр Лукашенко дал сегодня на совещании. У главы государства есть претензии и к работе столичной власти, и к исполнению взятых на себя обязательств инвесторами.

Президент обратил внимание на темпы и качество выполнения в Минске значимых инвестиционных проектов, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Ввод ряда из них в эксплуатацию в намеченные сроки под угрозой срыва, отметил президент.

Александр Лукашенко:
Прямо скажу, темп и качество реализации большинства наиболее значимых инвестпроектов меня не устраивают. Ввод в эксплуатацию в намеченные сроки ряда объектов под угрозой срыва. Несмотря на то, что иностранным застройщикам предоставлены площадки в наиболее престижных районах города и ряд существенных преференций, некоторые из этих иностранных инвесторов не спешат выполнять принятые на себя обязательства, требуют дополнительных льгот, нужны какие-то дополнительно согласования и соглашения сокращают капиталовложения, а в результате затягивают сроки строительства.

# Экономика # Лукашенко

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