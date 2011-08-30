Лукашенко: Там, где образуются сверхдоходы, эти сверхдоходы должны быть изъяты

На совещании по вопросам социально-экономического развития страны был представлен план, разработанный правительством и Национальным банком.

Александр Лукашенко:

Важная задача — возврат валютной выручки в страну, наиважнейшая задача для правительства и министерств. Сегодня это почти $5 млрд. за поставленную белорусскую продукцию — мы отдали товар, 5 миллиардов долларов в страну не пришло, где-то болтаются, кто-то живёт на эти деньги. К концу года как минимум половина от этих средств должна быть возвращена в страну. Задача правительства, чтобы к концу года дебиторская задолженность составила не более $2 млрд. А дальше ее надо сокращать. Пусть министры напрягают руководителей предприятий. Деньги должны быть в стране. Требую от правительства, всех ведомств обеспечить возврат этих денег в установленные сроки. Соответствующий указ на этот счет подписан.

Комитету государственного контроля и правоохранительным органам обеспечить неукоснительное применение самых строгих мер, невзирая на чины и прошлые заслуги. Нацбанку и правительству на ближайшее время никаких продлений сроков проведения валютных операций. До конца года как минимум я отменяю действие всяких указов, нормативных актов по запрету Комитету государственного контроля и правоохранительным органам для проведения контрольных проверок там, где сочтут нужным руководители с целью стабилизации финансового положения. К примеру, если Якобсон завтра решит проверить вот такой банк и выдаст письменное предписание, то этот банк обязательно должен быть проверен. То же самое и другим правоохранительным органам.

Правительство и власть на местах должны понимать следующее: все, что мы сейчас запланировали сделать для стабилизации валютного рынка, — это, по большому счету, мелочный вопрос по сравнению с тем, что предстоит сделать. Еще раз повторяю: главное – не остановить жизнь. Сеять, убирать, строить. Мы это делаем, но разучились считать, думая, что деньги у нас появляются из воздуха. А, оказывается, деньги надо зарабатывать.

Никакой демократии на производстве не должно быть. Там должны править диктатура технологий и железная дисциплина, так как это принято в цивилизованных странах, в том числе, на частных производствах. Попросил бы руководителей в этот период не сокращать людей на производстве, но беспощадно относиться к разгильдяям, нарушителям дисциплины, пьяницам и расхлябанным людям. Никакой жалости к этим людям быть не должно: пришёл на производство — работай. Но искусственно людей я вас прошу до конца этого года не сокращать. Потому что вы выбросите людей на улицу и нам снова придётся ими заниматься. Рынок не означает вседозволенности, поэтому руководители органов государственного управления, облисполкомов персонально отвечают за ситуацию на предприятиях и в областях, за эффективность расходования государственных средств без срока давности.

Все доходы, связанные с ростом цен, направить на меры социальной защиты. Это касается как бюджета, так и коммерческих организаций. Там, где образуются сверхдоходы, эти сверхдоходы должны быть изъяты. Бизнес, предприятия, физические лица, успешно работающие, должны понимать, что сейчас государству надо подставить плечо.