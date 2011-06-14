Лукашенко: Спекулянты уже забастовки устраивают

Во время рабочей поездки в Минскую область глава государства затронул тему недавнего инцидента на пункте погранпропуска «Брузги».

Александр Лукашенко:

У нас «свядомыя» в Минске в социальных сетях, интернете призывают к забастовкам на границах. Я так буду смотреть, наблюдать, а потом если шарахну — не успеют за границу перебежать. Устроили там забастовки, что им не разрешают за бесценок вывозить за границу топливо, сигареты, там продать и выручить деньги. Спекулянты, как раньше мы их называли. Они и есть спекулянты. Они уже забастовки устраивают. Так что я, на это смотреть буду? Это так называемая рыночная экономика: нигде нет её, а у нас в Беларуси надо насаждать этот рынок. Я что, на это смотреть буду. Сюда надо придти, постоять на этом поле и легче станет.