Лукашенко: Сейчас надо остановиться и думать, что цены никто не даст поднимать дальше. Я же не буду терпеть это

Новости Беларуси. Отрасль по производству хлебопродукции в Беларуси — это как раз та сфера, которая за несколько последних лет кардинально изменилась. Вместо маленьких фабрик появились крупные интегрированные производства. Вместо убытков — ежегодное увеличение доходов. В этом году предприятия отрасли уже заработали 237 млрд. рублей и цифра явно не окончательная.

За первые 9 месяцев этого года чистая прибыль предприятий хлебопродуктовой отрасли выросла более чем в три раза. В плюсе и экспорт. За рубеж уходит продукции почти вдвое больше, чем в прошлом году.

Стоимость секрета успеха в модернизации мощностей. За четыре года в отрасль инвестировано 1,5 триллиона рублей. Причем более половины это суммы — собственные заработанные средства предприятий. А треть — кредиты. Но сомнений, что их вернут, судя по положительной динамике, не возникает. Концепция укрупнения — это когда сразу схвачен весь цикл от выращивания зерна до его обработки и продажи в магазине — оказалась наиболее эффективной. Во-первых, деньги не оседают в кармане посредников. А во-вторых, на рынке удержаться легче, когда ассортимент продукции не ограничивается одним каким-то товаром. Во всех областях Беларуси создано 32 таких образования.

«Борисовский комбинат хлебопродуктов» объединяет и мукомольное производство, и свинокомплексы, и ряд других предприятий. Конечно, основной ассортимент товаров — это мука и производные от нее. Но здесь активно осваивают новые способы получения дохода. Например, начали выпускать сухое питание для собак и кошек. Выпускают здесь и сухие завтраки, кормосмеси для нужд сельского хозяйства.

Самая известная торговая марка комбината — конечно, макароны. Как и в Европе внедрили и научились их делать из так называемой «крупки», вместо пшеницы твердых сортов. Качество на высоте. Новые технологии внедряют с расчетом на максимальную отдачу.

Кстати, год от года Беларусь все меньше покупает продовольственную пшеницу за рубежом. Если 6 лет назад ее импортировали на 163 тыс. тонн, то в прошлом привезли менее 5 тысяч тонн. По уборочной президенту довели хорошие цифры.

В свое время на I Всебелорусском народном собрании Александром Лукашенко была поставлена задача обеспечения продовольственной безопасности. Сейчас примерно 95% своих потребностей в продуктах страна обеспечивает самостоятельно. В Борисове речь зашла о нынешнем ценообразовании на отечественные продукты.

Александр Лукашенко:

Вот у Батуры 25 бабок с лотками стоят, продают яблоки. У всех по 16 тысяч. Иду дальше, бабки продают по 8-10 тысяч. А почему здесь 16 — договорились. Так на это на Западе отворачивают голову мгновенно. А у нас это всё возможно. Вот откуда это ценообразование.

Ну ладно, нам надо было как-то себестоимость перекрыть, поднять производство и прочее — подняли цены. Сейчас надо остановиться. Остановиться и думать, что цены, во-первых, тебе никто не даст поднимать дальше. Я же не буду терпеть это. Подняли — хватит. Дальше давайте, растите по объемам, завоевывайте рынки, торгуйте там, получайте деньги. Надо вертеться, а не просто, сидя в кабинете, поднимать цены: пусть едят, хоть подавятся, эти белорусы. Это не политика.

Эффект от модернизации на комбинате можно понять из простых цифр: сколько с одной тонны зерна получали раньше и сколько сейчас. При этом энергозатраты меньше.

Виктор Аскерко, директор УП «Борисовский комбинат хлебопродуктов»:

Если раньше с одной тонны зерна на старой мельнице мы получали 450 кг муки высшего сорта, то сейчас — 600-630 кг высшего сорта. Мы вышли на Украину, Молдавию, Россию с реализацией макаронных изделий. Думаю, что в ближайшее время экспорт 100% нам закроет потребность в комбикормовой отрасли.

Александр Лукашенко проверил, как выполняются его поручения. Речь о строительстве стадиона БАТЭ, автомоста через Березину, средней школы, детсада и дамб, защищающих город от подтоплений. Все эти задаче на карандаше у руководства области. Работа не стоит на месте. Остался президент доволен и тем, что на Минщине научились упаковывать тюки с сеном в пленку. Они аккуратно разложены на убранных полях. Глава государства просил местные власти помочь крестьянам в осенних работах на подсобных хозяйствах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.