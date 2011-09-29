Лукашенко: Сейчас надо инвестора обнимать, целовать, водить за руку по Минску

Негативную оценку ходу реализации большинства инвестпроектов в Минске Александр Лукашенко дал сегодня на совещании. У главы государства есть претензии и к работе столичной власти, и к исполнению взятых на себя обязательств инвесторами.

Президент обратил внимание на темпы и качество выполнения в Минске значимых инвестиционных проектов. Ввод ряда из них в эксплуатацию в намеченные сроки под угрозой срыва, отметил глава государства.

Александр Лукашенко:

Прямо скажу, темп и качество реализации большинства наиболее значимых инвестпроектов меня не устраивают. Ввод в эксплуатацию в намеченные сроки ряда объектов под угрозой срыва. Несмотря на то, что иностранным застройщикам предоставлены площадки в наиболее престижных районах города и ряд существенных преференций, некоторые из этих иностранных инвесторов не спешат выполнять принятые на себя обязательства, требуют дополнительных льгот, нужны какие-то дополнительно согласования и соглашения сокращают капиталовложения, а в результате затягивают сроки строительства.

Но хороши и наши городские власти, и другие структуры. Это мне надо жалобы выслушивать от инвесторов, что то не сделали вовремя, это горисполком не разрешил. Один туалет построили — иди за разрешением, второй надо биотуалет поставить для рабочих — тоже надо разрешение.

Иностранцы привезли деньги, строят — а они их по полгода де6ржат в приёмной! Да сейчас надо инвестора обнимать, целовать, водить за руку по Минску, чтобы он работал. Он же валюту везет сюда!. Инвесторы проявляют большой интерес не только к стране, но, прежде всего, к Минску. Так давайте привлечем этих людей, пусть они вкладывают средства в страну.

Глава государства потребовал в течение октября навести порядок с реализацией инвестпроектов в Минске. Кроме того, предстоит основательно проработать и кадровый вопрос, и выполнение работ по проектированию. Ведь сроки и стоимость изготовления проектов зачастую неоправданно завышены, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».