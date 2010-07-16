Лукашенко: Россия в Таможенном союзе пока только приобретает. Мы ничего не приобретаем, но и не теряем

Александр Лукашенко во время своей рабочей поездки по Гомельщине по традиции ответил на вопросы журналистов. В частности, была затронута тема Таможенного союза, который заработал на территории Беларуси, России и Казахстана 6 июля.

Создание Таможенного союза проходило на весьма негативном политическом фоне, организованном российскими СМИ. Это заметили даже эксперты на Западе. И сегодня уже сложно ответить, чего же в Таможенном союзе больше — экономики или политики.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Что больше в этом российском давлении — политики или экономики? Они и сегодня не останавливают это давление. Они ждут, что мы не выдержим этого удара и начнем им тем же отвечать. Я категорически против, чтобы мы им отвечали тем же. Мы — один народ. Нас русский человек чувствует душой — знает, что происходит. Как бы они на нас не давили — ничего у них не получится. Они не знают, чем живет белорусский народ, а в России это вызывает обратный эффект. Мы им не будем отвечать на грязь грязью. Придет время — мы русскому человеку расскажем, если он чего-то не будет понимать. Еще раз говорю: русские люди все понимают. Поэтому я не связываю здесь политику руководства с чувствами россиян.

Мы не собираемся ругаться так, чтобы русский человек подумал, что мы проводим политику против россиян — ни в коем случае. Они ни в чем не виноваты. И последним куском хлеба мы с россиянином поделимся.

Что касается этих накатов — это чистая политика. Что будет с Таможенным союзом, как я уже сказал, поживем — увидим. Пока нет того Таможенного союза, который должен быть. И мне кажется, что России он и не нужен, потому что у них одни разговоры. Кто-то из специалистов заметил (недавно Президент России, выступая, говорил): первое у них — США, Европа, ВТО, второе — Азиатский и Тихоокеанский регион, третье, четвертое — наши соседи по бывшему Советскому Союзу. Вот она — вся политика. Но это не одобряется россиянами. Надо найти крайнего, виновного. И вот эта грязь, которая была вылита накануне, — 5 июля — рассчитана на то, что Лукашенко не подпишет Таможенный союз. А мы не собираемся ничего разваливать. Если им не надо Таможенный союз — путь разваливают — он им не нужен. Не мы причиной того будем. Пока мы ничего не теряем. И не приобретаем. Они не сняли пошлины. Мы, кроме восточного направления, по газу и нефтиничего не видели. И все в мире думали: «Беларусь — это фактически часть России, а Беларусь сама себя обеспечит и нефтью, и газом, и так далее». И никто нам ничего не предлагал. Как только увидели, что мы начали искать альтернативные поставки газа и нефти — у нас появилось море предложений. Оказывается, в мире сегодня газ предлагают по 154 доллара. А нам говорят к концу года платить 220! Всегда доходность «Газпрома» по поставкам нефти в Беларусь была выше, чем в Германию. Они кричат, что не будут транспортировать газ и нефть по нашим трубопроводным системам — придет нефть другая в эти трубы и пойдет в Европу, Беларусь, Украину. Придет газ в эти трубы со стороны и пойдет в Европу и Украину. Какие проблемы? Сегодня нефти и газа в мире предостаточно на рынках — иди и покупай, только надо выстроить логистику. Оказалось, венесуэльская нефть рентабельная в Беларуси. Поэтому найдем мы и нефть, и природный газ, и рынок для своих товаров. Но если мы хотим быть независимыми, если мы хотим быть суверенными, то ни я, ни вы, граждане белорусы и наши друзья, не должны наклоняться и вставать на колени. Склонимся, встанем на колени — не поднимемся: всю жизнь будут потакать, как это всегда было. Поэтому я не могу себе позволить встать перед ними на колени или лбом стучать о кремлевскую стену. Я им предлагаю: «Давайте по-человечески, как хотят русские и белорусы, — дружить». Последний кусок, надо — будем делить. Оборона, ПВО и прочее — общие — я не против. Но по-человечески. Не хотят. У нас разные подходы и понятия. Они очень богатые, они упакованы все по полной программе — супермиллиардеры. Ну что мне с ними разговаривать? Я дли них — чужой человек.

Александр Лукашенко обратил внимание, что недавно российский Президент в качестве главных внешнеполитических приоритетов своего государства назвал отношения с Евросоюзом, США и Азиатско-Тихоокеанским регионом. А уж затем — отношения с соседями по СНГ. По мнению белорусского лидера, из таких заявлений Беларусь может сделать конкретные выводы.

Александр Лукашенко:

Я вам скажу одну вещь, которую я сказал Медведеву на закрытом заседании — коль уж так пошло — в отрытую — я вынужден это сказать. Я ему сказал, когда только Таможенный союз только зарождался: «Вы что, хотите создать Таможенный союз, чтобы пугнуть Америку и Запад? Что раз вы нас в ВТО не берете, мы свое ВТО создадим — спику? Если так, то вы нам скажите об этом. Может, мы в этом вас и поддержим». Ответ был такой: «А что тут плохого? Может быть, и так». Дословно. Найду стенограмму этого заседания. Это вы мягко сказали — «Имиджевый проект». Россия строит свою политику, чтобы запугать не только своих ближних партнеров, но и дальних.

Сегодня мир изменился. Никто никому ничего не покажет. А может и есть что показать, но будут ли смотреть на то, что ты покажешь? Для них, видимо, это большая игра. Еще раз подчеркиваю: Россия в этом Таможенном союзе пока только приобретает. Мы ничего не приобретаем, но и не теряем. Казахстан тоже ничего не теряет. На этом этапе мы ничего не теряем, а вот дальше пойдут переговоры по равному доступу к трубопроводному транспорту, газовым и нефтяным трубам. Уже Казахстан должен получить право транспортировать в Беларусь по российским автомобильным, железным дорогам, трубам. Вот тогда мы посмотрим, согласится лиРоссия пустить казахстанскую нефть и природный газ в свою трубу, чтобы была конкуренция на рынках. Вот увидим, надо ей Таможенный союз или не надо. Сейчас ведутся переговоры. Будет 24 договора, которые создадут базу для единого экономического пространства. Время покажет, кто чего стоит в этой жизни.