Лукашенко: Режим жесточайшей экономии ресурсов должен быть введен практически с завтрашнего дня

Александр Лукашенко подвел итоги двухдневной работы семинара руководящих работников госорганов и поставил ряд важных задач. Их восемь.

Глава государства поручил обеспечить повсеместный и жесточайший режим экономии ресурсов. Достичь в текущей пятилетке роста экспорта товаров и услуг более чем в два раза. Разработать программу промышленной политики с учетом реалий Единого экономического пространства. Обеспечивать валютоокупаемость новых инвестпроектов в срок не более 10 лет и не браться за экономически неоправданные. Также президент поручил нарастить объем производства импортозамещающей продукции до 60-65% некритического импорта, в 2012 году увеличить объем производства на 20%. В строительстве предстоит уменьшить импортоемкость и ввести жесткое нормирование расхода ресурсов. В основе импортозамещения на потребительском рынке должно быть производство качественной и конкурентоспособной отечественной продукции. Для руководителей должна быть выработана система поощрений в зависимости от результатов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко:

Считаю очень своевременным предложение об объединении в один нормативный правовой акт положений первого и девятого Декретов Президента. В этих документах изложены порядок и условия создания новых предприятий и производств в сельских и малых населенных пунктах. Сведем все в один документ, он будет проще и понятнее потенциальным инвесторам, легче в практическом использовании. Подключить к этому надо и средства массовой информации.

Поручаю правительству совместно с облисполкомами в месячный срок подготовить проект такого комплексного правового акта, исходя из имеющегося опыта, оптимизируйте и другие действующие нормы. До конца нужно привлечь в свободные экономические зоны как можно больше инвесторов, предлагающих импортозамещающие, экспортоориентированные проекты. Перечень импортозамещающих товаров необходимо утверждать как минимум на 5 лет, до 1 января. После 1 января уже будет поздно, все губернаторы и члены правительства это знают. Правительству, облисполкомам, Минскому горисполкому, Администрации Президента в кратчайшие сроки внести эти предложения.

Жизнь показывает, что нам, не откладывая, следует кардинально пересмотреть проектные нормы в строительстве и технические нормативы производства товаров для снижения их материало- и импортоёмкости. Поручаю правительству завершить эту работу в самое ближайшее время. Режим жесточайшей экономии ресурсов должен быть введен практически с завтрашнего дня: от километража на автомобилях чиновников до расходов топлива каждого механизатора. На это надо обратить внимание.