Лукашенко: Путина убеждали в том, что мы тростник завозим и перерабатываем, но он жёстко их отбрил

Конечно, у союзников бывает недопонимание. В пример Александр Лукашенко вспомнил «сахарный вопрос»: это история про то, как в России на товар подскочили цены. Союз сахаропроизводителей упрекнул Беларусь, а Путин, разобравшись, жестко отреагировал на проблему.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Поразило то, что Путина убеждали в том, что мы тростник завозим, перерабатываем его, делаем сахар, а России поставляем свекловичный свой сахар. Это невозможно потому, что у нас производство перестроено полностью и модернизировано под свеклу, переработку свеклы. Мы, наверное, уже лет 15, а, может, и больше, не завозим тростник для переработки. У нас жесткая в этом плане договоренность. Но видите, как поступают товаропроизводители Российской Федерации. И на этом Совбезе, молодец Путин, он жестко их отбрил.