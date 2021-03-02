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Лукашенко: Путина убеждали в том, что мы тростник завозим и перерабатываем, но он жёстко их отбрил

02 марта 2021 21:57
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Новости Беларуси. Белорусско-российские отношения 2 марта стали предметом разговора на совещании во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Конечно, у союзников бывает недопонимание. В пример Александр Лукашенко вспомнил «сахарный вопрос»: это история про то, как в России на товар подскочили цены. Союз сахаропроизводителей упрекнул Беларусь, а Путин, разобравшись, жестко отреагировал на проблему.

Лукашенко: Путина убеждали в том, что мы тростник завозим и перерабатываем, но он жёстко их отбрил-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Поразило то, что Путина убеждали в том, что мы тростник завозим, перерабатываем его, делаем сахар, а России поставляем свекловичный свой сахар. Это невозможно потому, что у нас производство перестроено полностью и модернизировано под свеклу, переработку свеклы. Мы, наверное, уже лет 15, а, может, и больше, не завозим тростник для переработки. У нас жесткая в этом плане договоренность. Но видите, как поступают товаропроизводители Российской Федерации. И на этом Совбезе, молодец Путин, он жестко их отбрил.  

Лукашенко: Путина убеждали в том, что мы тростник завозим и перерабатываем, но он жёстко их отбрил-4

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# Беларусь-Россия # Экономика # Александр Лукашенко # Владимир Путин # Фотофакт

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