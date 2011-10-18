Лукашенко прогнозирует снижение курса доллара после начала работы единой сессии

На совещании у президента Беларуси темой земельных участков разговор не ограничили. Пользуясь тем, что на встрече присутствовали губернаторы всех областей и мэр Минска, президент поинтересовался, как обстоят дела в регионах, что с ценами на потребительском рынке.

Затронули и валютную тему.

Александр Лукашенко:

Я же вижу, кто делает заявки на эти доллары, на иностранную валюту. А это в основном так называемые индивидуальные предприниматели и те, кто ввозит импорт некритического порядка. Ну так почему им доллар дешевый продавать? Но главное, это то, что предприятия сейчас не продают валюту, они ждут единого курса, какой он сложится. И как только выльется на рынок эта вся наличность, долларовая и евро, которую мы отдаем сейчас на закупку газа и так далее, то предложения по доллару будут очень высокие. И когда будет один курс, предприятие 30% обязательно продает, — по этой цене продал, по этой же цене можно и купить валюту, — совершенно будет другой курс. Поэтому это тоже иметь в виду, а не приспосабливаться к сегодняшнему курсу.

Право высказаться получил каждый губернатор. После этого стало понятно — как таковых глобальных проблем нет. Завершается уборочная компания. Будем и с хлебом, и с овощами. Снова затронули тему методики подсчета эффективности агропрома и создание сельхозхолдингов. Президенту рассказали, что особенно в восточных регионах спал ажиотаж по вывозу белорусских товаров. Как идет насыщение внутреннего рынка продуктами — тоже интересовало президента. Поставки бесперебойные.

Глава каждого региона рассказывал и нынешнее состоянии дел в контактах с инвесторами, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Подводя итог, президент нацеливает губернаторов и чиновников на постоянную работу с людьми. Их интересы должны быть во главе угла.

Александр Лукашенко:

Надо работать с людьми. Потому что ситуация эта преходяща, до Нового года мы спокойно сможем её разрулить. Но с людьми надо работать.

Мы, фактически, живем в неком ажиотажно-кризисном мире сейчас, если посмотреть на мир вокруг. И то, что мы пережили — это нам в плюс. Мы уже это прошли. Наш народ это уже прошел, он это выдержал, вытерпел. Им придется пройти. Без издержек, как мы видим, не пройдем.

И тут эти призывы — давай, закручивай гайки, останови цены. Ну да, мы можем завтра остановить цены. А что такое цены на молоко, мясо? Это зарплата крестьян. И мы впервые выровняли их фактически. Уже ко мне претензии не надо предъявлять по ценовому какому-то фактору. Да, там где-то какая-то говядина — но это мелочи. И тот, кто не воспользуется нынешней ситуацией, крестьян я имею в виду, — беда будет. И уже Михаил Иванович Русый говорит, что с выплатой кредитов более-менее нормальная ситуация. То есть мы дали возможность нашим товаропроизводителям справиться с этой закредитованностью. Это тоже великое дело.

Поэтому — да, цены нужно смотреть, вы это правильно делаете смотрите. У вас область под руками, вы видите, как, где, что поднять, поддержать. Взяли где-то в торговле дороже — отдайте социально незащищённым, как гомельчане делают. Да, у него цена выше, но он эти деньги раздаёт, которые взял. Отдайте их людям, люди поймут.

Но у нас очень хотят возбудить народ, чтобы перевернуть страну. Первый заход был, не получилось, так называемый «Народны сход», — 120 человек собралось. Люди это понимают, но мы им должны показывать перспективу. Они должны видеть, что сейчас можно все закрутить, завинтить, но завтра пустые будут полки. Ни в коем случае этого нельзя делать.

Да, выросли цены. Давайте не только на моем уровне указом повышать, но и там, на месте. Вы лучше знаете, кого поддержать. И директоров заставляйте, чтобы они в это время поддерживали своих рабочих, в зависимости от производительности труда. Это главное.