Лукашенко: Предлагать шоковую терапию, которую в 90-е годы все мы проходили, и на чем тогда обожглись, сегодня непозволительно

Новости Беларуси, Минск. Президент Беларуси считает непозволительным вновь наступать на грабли «шоковой терапии» 90-х годов. Об этом Александр Лукашенко заявил сегодня на совещании о предложениях правительства и Национального банка по проектам прогноза, бюджета и основных направлений денежно-кредитной политики на 2012 год.

На недавнем совещании по распоряжению госимуществом президент раскритиковал стратегию развития страны на следующий год, предложенную правительством. Глава государства отметил, что есть большие проблемы в выполнении прогноза соцэкон развития страны по итогам этого года в промышленности, сельском хозяйстве, строительстве жилья и модернизации производства. Тревожнее всего — благосостояние людей. Поэтому сегодня — своего рода экзамен, на котором правительству и Нацбанку придется четко ответить, какие меры нужно предпринимать для решения этих проблем.

Александр Лукашенко:

Меня серьезно беспокоит то, что правительство слишком увлеклось рыночными реформами и пытается, думаю, по недопониманию изменять политику и программные установки, которые были приняты на четвертом Всебелорусском народном собрании.

Все мы причастны к той политике, которая проводилась и проводится. Политика проводилась правильная, и в этом ключе будет проводиться. Но предлагать ту шоковую терапию, которую еще в 90-е годы все мы проходили, и на чем обожглись тогда и мы, и наши соседи, сегодня непозволительно. Если тогда в какой-то мере такая политика была простительна, потому что находились под влиянием разного рода западных фондов и экспертов, доверились им, не понимая ее реальных последствий, то сейчас нельзя наступать на те же грабли. Наши экономические возможности и современные условия не позволяют допускать непродуманных экспериментов, которые самым негативным образом скажутся на благополучии народа. Нельзя забывать, что экономика не замыкается лишь на бизнесе и не защищает интересы только коммерсантов. Надо помнить о благе тех людей, которые сеют, пашут, стоят у станка, строят дома, управляют транспортом, лечат больных, учат детей. У них есть ещё семьи, которые надо кормить, одевать, обувать. . Все должны видеть, что политика нашего государства служила и будет служить людям. От этого принципа никому не дано уходить.

В планах правительства на следующий год — ликвидировать отрицательное сальдо в экономике. Рост ВВП по заложенным в программу показателям достигнет 105,5%, рост доходов населения — более 103%. Уровень инфляции планируется сохранить в пределах 19-22%, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.