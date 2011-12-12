Лукашенко, посещая бумажную фабрику «Спартак» в Шклове: Почему мы должны создавать льготы одному коллективу за счет государства? Мы и так вложили очень много сюда, напрягая всю страну

Об этом заявил глава государства во время рабочей поездки в Могилевскую область. Александр Лукашенко посетил бумажную фабрику «Спартак» в Шклове. Именно здесь три года назад были даны поручения по реконструкции производства.

Новости Беларуси, Шклов. Сегодня Шклов по праву называют столицей бумажной промышленности Беларуси. Ведь, с одной стороны, собственным сырьем страну обеспечивает завод газетной бумаги. С другой, теперь вот бумажная фабрика прибавила в темпах. И сегодня сложно поверить, что этому предприятию уже 100 лет.

Вот так фабрика выглядела 3 года назад: почти на 90% изношенное оборудование, продукция, ассортимент и качество оставляли желать лучшего.

Но то, что у предприятия есть потенциал, не вызывало сомнения. Его модернизация поможет решить стране проблему импортозамещения. Тогда и сделали ставку на техперевооружение.

Старожилы предприятия до сих пор не могут поверить – на фабрику пришел прогресс. В таких условиях и работа кипит быстрее.

Петр Рыханков, рабочий ОАО «Бумажная фабрика «Спартак»:

Фабрика изменилась процентов на 100. Как говорится, полностью. Придешь – душа радуется. Такого оборудования мы не видели, все новое.

Наталья Будник, начальник участка ОАО «Бумажная фабрика «Спартак»:

Разница огромная. Стоит новое оборудование, освоенное, хорошая производительность.

О том, что сделано и что еще предстоит освоить, доложили главе государства.

Несомненно, фабрика преобразилась. Причем не только внешне.

Впрочем, сегодня разговор начали с сырья – основы технологической цепочки.

Целлюлоза. Наладить ее производство должны уже в ближайшие годы. Другое дело – макулатура. На ней преимущественно сегодня работает предприятие. Но ее не хватает – приходится даже закупать. Президент предложил вернуться к традициям по сбору вторсырья, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Шульга, председатель концерна «Беллесбумпром»:

В 2012 году объем переработки с учетом «Красной звезды» в Добруше еще вырастет. Мы будем потреблять более 300 тысяч тонн. У нас дефицит – порядка 100 тысяч тонн макулатуры.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Программа должна быть создана в Правительстве. Все надо расписать. Доведите каждому райисполкому или горисполкому, администрации в городах – 300 тысяч тонн на будущий год, кровь из носа. Вы в свое время считали честью собрать макулатуру и металлолом, принести в школу и все были рады. И таким образом мы понемножку, потихоньку, поощряя детей, – это тоже хороший труд, собирали огромное количество и металлолома, и макулатуры, пора к этому вернуться. Поэтому должна быть программа.

Продолжая разговор об импортозамещении, президенту доложили о реализации еще одного проекта. На заводе газетной бумаги намерены построить производство основ для декоративных облицовочных материалов. 1 тонна фактур для ДСП сегодня стоит больше 3 тысяч долларов.

Владимир Шульга, председатель концерна «Беллесбумпром»:

Мы все 8 заводов модернизируем. Наше предложение, и мы это главе государства озвучивали, – на площадях завода газетной бумаги, у нас там есть место, поставить бумагоделочную машину мощностью 30 тысяч тонн бумагоосновы для мебельной промышленности.

Мы планируем в 2013 году построить эту бумагоделочную машину и таким образом закрыть свою деревоперерабатывающую отрасль бумагоосновой для текстуры.

Президент ознакомился с производством и его возможностями. Государство вложило деньги в развитие предприятия. Теперь ждет отдачу.

Александр Лукашенко:

Мы вбухали огромные средства сюда. И не за 14-15 лет ты должен окупать этот завод, а за 10 должен. И он тоже фабрику «Спартак» за 10 лет должен окупить, а не за 14. Вот в чем смысл. И почему мы должны создавать льготы одному коллективу за счет государства? Мы и так вложили очень много сюда, напрягая всю страну. Все коллективы ради двух и страны тоже. А дальше вкалывайте.

Первые результаты на предприятии уже есть. Чистая прибыль за 9 месяцев работы составила 1,5 миллиарда рублей. Намерены нарастить объемы выпуска продукции в 5, а то и более раз.

Сергей Шумский, директор ОАО «Бумажная фабрика «Спартак»:

Что даст осуществление этого проекта? Это рентабельность порядка 25-27% в следующем году. Также достойная заработная плата всех наших работников.

К примеру, линия по выпуску санитарно-гигиенической продукции позволила улучшить качество и увеличить ассортимент: салфетки, бумажные полотенца, туалетная бумага. Выпускают 50 тонн в сутки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

А это уже цех по производству основы для гофрокартона.

Старую линию модернизировала испанская компания. Ее учредитель – Хуан Вила Кастеллс – уверяет: качество теперь не хуже европейского и даже лучше.

Хуан Вила Кастеллс, учредитель испанской компании по производству оборудования:

Конечно, доказать качество можно в лабораторных условиях. Но этот звук, если сделать вот так (слышите, как хрустит и не рвется), поверьте, говорит о высоком качестве.

О том, что перспективы у предприятия огромные, Хуан Вила Кастеллс рассказал и президенту. В конце разговора признался, что вот уже год в Беларуси и с каждым днем желание остаться здесь все больше.

Хуан Вила Кастеллс, учредитель испанской компании по производству оборудования:

Мне очень здесь нравятся люди. Привлекает чистота улиц. Очень красивая природа. И очень нравится подход вашего президента. Очень интересующийся человек и очень переживает даже за это производство.

3-й цех. Изделий из гофрокартона: тара, лотки для яиц.

Не секрет – многое из позиций, которые сегодня производит предприятие, когда-то завозились по импорту. Теперь сами расширяют рынки сбыта. Это не только страны СНГ, но и Евросоюза.

В целом, на будущий год уже заключено экспортных контрактов на сумму свыше 15 миллионов долларов. Но отдача должна быть больше, как и забота рабочих о своем предприятии.

Александр Лукашенко:

Мечта – я помню ту фабрику и нынешнюю фабрику. Но надо смотреть за каждым уголком, за каждым клочком, за каждым сантиметром. Виноват – заехал не туда, сделал не то – пожалуйста, за свой счет восстанавливай. А то мы огромные деньги вложили для того, чтобы создать такие мощности и такую красоту. В стране, наверное, мало таких новых предприятий, которые мы построили. Поэтому это надо сберечь. И от каждого квадратного метра мы должны иметь продукцию высокого мирового качества.

В целом, впечатления от предприятия только положительные. Проект удался, предприятие работает, начинает приносить прибыль. Выгода очевидна. На несколько позиций в списке товаров, которые завозились в страну, стало меньше.