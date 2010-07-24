Лукашенко посещает сельхозпредприятие «Агро-Колядичи» в Пружанском районе

Продолжается рабочая поездка Президента Беларуси по регионам. Сегодня в центре внимания Главы государства — ход уборки урожая в Брестской области, а также вопросы развития здесь малой энергетики и социальной сферы.

Первым пунктом посещения Александром Лукашенко западного региона страны стало сельхозпредприятие «Агро-Колядичи» в Пружанском районе.

Второй день рабочей поездки Президента Беларуси по регионам начался с традиционного опроса о ходе жатвы. Достаточно богатый урожай — нужно просто успеть отвоевать у знойного лета. Как считают эксперты, несмотря на засуху, Беларусь будет с хорошим кароваем. Уже убрано 28% зерновых, и, по мнению министра сельского хозяйства и продовольствия Михаила Русого, есть все шансы выйти к 5 августа на 90%.

Михаил Русый, министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь:

Более 2 млн тонн зерна поступило в закрома. Я полагаю, что темпы, которые сегодня набрала республика, — 4,8-5% в день — позволят к 5 августа выйти на 85-90% уборки. Кстати, уборка в этом году началась на 12 дней раньше, чем в прошлом году. Аномально жаркая погода, которая сложилась, дала и плюсы — зерно мы берем сейчас прямо с колоса.

Хлеборобы говорят, что жара — даже лучше, чем дожди — зерно остается сухим — очевидна экономия на топливе и сушке. Значит, себестоимость зерна будет ниже.

Как уже неоднократно подчеркивал Александр Лукашенко, в мире сложилась очень хорошая конъюнктура цен, особенно на продукцию сельского хозяйства. Планка на ближайшую перспективу для Беларуси — зарабатывать $7-10 млрд в год.

Еще одно поручение этого дня — уходить от импорта комбайнов, аналоги которых есть белорусского производства.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Шалости с импортной техникой надо заканчивать. Наши комбайны — не хуже. Поднимают они не хуже. Надо покупать отечественные. Это скорость, это темпы, и… есть, с кого спросить. Спросишь разве у немцев или американцев? Не спросишь. Поэтому надо покупать свое. Второе, что надо сказать, — надо покланяться в ноги нашим механизаторам-комбайнерам. Работать в этом крематории... Я не знаю, как они выдерживают.

Кукуруза — это вторая стратегическая цель Беларуси после хлеба. Поле сельхозпредприятия «Агро-Колядичи» засеяно исключительно белорусскими семенами. По области таких половина. Интересно, что наша кукуруза растет даже лучше, чем французская.

Константин Сумар, губернатор Брестской области:

Обратите внимание на экономику. Гектар на норму нам обходится в 67 тысяч. Российские, молдавские, украинские — в 2-2,5 раза дороже, а Германии или Франции — почти в 6-7 раз дороже. Только на семенах мы сэкономили 3,5 млн евро.

Президент также осмотрел мини-ТЭЦ, которая появилась в Пружанах, однако плюсы уже почувствовали все. Она работает за счет местных видов топлива. За счет нее появились 40 рабочих мест — это очень хороший показатель. Как заявлено, в следующем году уже четверть электроэнергии в Беларуси должна производиться именно за счет местных видов топлива.