Лукашенко поручил главе Нацбанка держать на уровне безопасности золотовалютные резервы

Новости Беларуси. Держать на уровне безопасности золотовалютные резервы. Это поручил Александр Лукашенко главе Нацбанка Надежде Ермаковой, принимая ее с рабочим докладом.

Президент поинтересовался ситуацией на валютном рынке, как идет работа с населением, каким образом обстоят дела с жилищным кредитованием. Ознакомившись с ситуацией в финансовой сфере, глава государства дал ряд поручений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Надежда Ермакова, председатель Правления Национального банка Республики Беларусь:

Поручение президента было, конечно, чтобы на валютном рынке было спокойно, чтобы золотовалютные резервы были сформированы в заданном объеме, чтобы Правительство совместно с Национальным банком обеспечили удержание инфляции на заданных параметрах и удержание золотовалютных резервов на уровне безопасности. Хочу сказать, что все предпосылки для этого у нас есть.