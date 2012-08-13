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Лукашенко поручил главе Нацбанка держать на уровне безопасности золотовалютные резервы

13 августа 2012 13:15
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Новости Беларуси. Держать на уровне безопасности золотовалютные резервы. Это поручил Александр Лукашенко главе Нацбанка Надежде Ермаковой, принимая ее с рабочим докладом.

Президент поинтересовался ситуацией на валютном рынке, как идет работа с населением, каким образом обстоят дела с жилищным кредитованием. Ознакомившись с ситуацией в финансовой сфере, глава государства дал ряд поручений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Надежда Ермакова, председатель Правления Национального банка Республики Беларусь:
Поручение президента было, конечно, чтобы на валютном рынке было спокойно, чтобы золотовалютные резервы были сформированы в заданном объеме, чтобы Правительство совместно с Национальным банком обеспечили удержание инфляции на заданных параметрах и удержание золотовалютных резервов на уровне безопасности. Хочу сказать, что все предпосылки для этого у нас есть.

# Экономика # Александр Лукашенко # Государственная политика # Надежда Ермакова

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