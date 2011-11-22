Лукашенко отправил на доработку предложения Правительства и Нацбанка по проектам прогноза, бюджета и основных направлений денежно-кредитной политики на 2012 год

Новости Беларуси. «Шоковой терапии» в экономике допускать нельзя. Об этом Александр Лукашенко заявил на совещании о предложениях Правительства и Национального банка по проектам прогноза, бюджета и основных направлений денежно-кредитной политики на 2012 год.

Рост ВВП на уровне 5,5%, а инфляция не более 22%. Эти и другие важные параметры на следующий год для экономики страны Правительство и Нацбанк должны были не просто озвучить, а обосновать президенту. Другими словами – расписать четкий механизм как их достичь.

Чем вернее делается такой прогноз, тем легче регулировать экономику. Две недели назад глава государства раскритиковал Совмин за чрезмерное увлечение рыночными методами, когда нужды населения отходят на второй план. Главные приоритеты госполитики Беларуси остаются прежними.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Меня серьезно беспокоит то, что правительство слишком увлеклось рыночными реформами и пытается, думаю, по недопониманию изменять политику и программные установки, которые были приняты на четвертом Всебелорусском народном собрании.

Все мы причастны к той политике, которая проводилась и проводится. Политика проводилась правильная, и в этом ключе будет проводиться. Но предлагать ту шоковую терапию, которую еще в 90-е годы все мы проходили, и на чем обожглись тогда и мы, и наши соседи, сегодня непозволительно.

Нельзя наступать на те же грабли. Наши экономические возможности и современные условия не позволяют допускать непродуманных экспериментов, которые самым негативным образом скажутся на благополучии народа. Нельзя забывать, что экономика не замыкается лишь на бизнесе и не защищает интересы только коммерсантов. Надо помнить о благе тех людей, которые сеют, пашут, стоят у станка, строят дома, управляют транспортом, лечат больных, учат детей. У них есть ещё семьи, которые надо кормить, одевать, обувать. Все должны видеть, что политика нашего государства служила и будет служить людям. От этого принципа никому не дано уходить.

Правительство считает, что ВВП в следующем году можно увеличить на 5-5,5%. Обещает, что традиционные социальные статьи бюджета не пострадают и поддержка населения государством сохранится. Запланирован хоть и небольшой, но все-таки рост доходов граждан.

Премьер, отметил, что у ЖСК по уже заключенным договорам с банками на строительство жилья в этом году старые условия кредитования гарантировано сохраняться и в следующем. Сегодняшние документы – это уже откорректированная программа Правительства с учетом замечаний, сделанных ранее президентом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Михаил Мясникович, премьер-министр Республики Беларусь:

Ограничение эмиссионного кредитования экономики и рационализация кредитов за счет расходования депозитов Правительства. Диктат повсеместной экономии. Планируется на 3% снизить материалоемкость.

За 9 месяцев текущего года имеем 33,5 млрд долларов валютной выручки, позволившей обеспечить страну импортом и рассчитываться по долгам.

Налог на прибыль предлагается снизить с 24% до 18%. Это поможет предприятиям и создаст дополнительные условия для привлечения в страну зарубежных денег. Прямые иностранные инвестиции запланированы на уровне 3,7 млрд долларов. В реальном секторе экономики Нацбанку отводится роль жесткого регулятора в вопросе кредитования предприятий. Запускать денежный станок для этого нельзя. При этом главное финансовое ведомство страны видит реальный механизм по сдерживанию инфляции в следующем году на уровне 19-22%.

Критике подверглось предложение не сдерживать цены и отсутствие точных цифр по инвестициям. Не всегда ясно, сколько и на что они пойдут.

Иногда деньги расходуются на долгоокупаемую недвижимость вместо нового оборудования и технологий, приносящих прибыль. Рост цен можно сдерживать и в отсутствие антимонопольного законодательства. Глава государства заметил, что существует система контроля, поэтому не следует считать, что ничего сделать нельзя.

Эффективность работы кадров на местах теперь будут отслеживать с особой тщательностью. Так, чтобы случайных людей в креслах руководителей не было. По итогам обсуждения документов, Правительству поставлена задача доработать их до середины декабря. Цифра роста ВВП в объеме 5-5,5% должна сохраниться, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко:

5-5,5% — из этого исходите. Премьер знает мои требования — считайте. Кто не согласен и не может — пожалуйста, мы найдём другую работу. У меня, Михаил Владимирович, не будет другого решения кроме как вычистить полностью те структуры, которые сегодня не понимают, что надо. Все должны работать напряжённо, а не создавать себе хорошие условия. Ничего, даже если придётся подчиститься где-то по прибыли, по рентабельности. В убыток быть не должно, тут Румас прав. Но и за счёт народа мы не можем жить.

А то получается так, что доярка выдоила это молоко, продала, в магазин пришла, чтобы купить, так у неё даже на литр этого молока не хватит, чтобы семью накормить. Мы ей копейки эти дали. Где эти цены, в чём? Одни везут, вторые перерабатывают, третьи везут в торговлю через оптовиков, пятые подставляют свои структуры. И в магазин пришли — в пять раз дороже. Куда это годится? В нашей управляемой стране мы не можем порядок навести. Мы не давим бизнес, но надо иметь в виду: если трудно — всем трудно, если сложно — всем сложно, если хорошо — всем хорошо.

Основные резервы, при помощи которых будет решаться вопрос роста цен, – дисциплина, борьба с бесхозяйственностью и импортозамещение. Присутствующие пришли к выводу, что в Беларуси достаточно инструментов для решения поставленных задач.