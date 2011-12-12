Лукашенко: От каждого квадратного метра мы должны иметь продукцию высокого мирового качества

Модернизированные и новые предприятия, в которые были вложены значительные государственные средства, должны приносить максимальную отдачу и работать без льгот. Об этом сегодня заявил Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Могилевскую область.

На бумажной фабрике «Спартак» в Шклове глава государства поинтересовался, как были выполнены его поручения, данные три года назад, по техническому переоснащению и реконструкции предприятия. На модернизацию фабрики потрачено более 300 млрд. рублей.Ожидается, что с выходом на проектную мощность в следующем году объем производства на предприятии вырастет в 5,5 раз. Это в свою очередь позволит значительно повысить заработную плату работникам фабрики.

Александр Лукашенко:

Мечта — я помню ту фабрику и нынешнюю фабрику. Но надо смотреть за каждым уголком, за каждым клочком, за каждым сантиметром. Виноват — заехал не туда, сделал не то — пожалуйста, за свой счёт сделай. А то мы огромные деньги вложили для того, чтобы создать такие мощности и такую красоту. В стране, наверное, мало таких новых предприятий, которые мы построили. Поэтому это надо сберечь. И от каждого квадратного метра мы должны иметь продукцию высокого мирового качества.

В ходе разговора также был поднят вопрос обеспечения фабрики необходимым сырьем, в том числе макулатурой. Глава государства поручил правительству наладить эффективную систему сбора и переработки вторсырья.

Кроме того, предприятию для выпуска санитарно-гигиенической бумаги необходимо беленая целлюлоза, которую в Беларуси пока не производят, а потому импортируют из-за рубежа. Александр Лукашенко поручил к 2014 году реализовать проект по строительству нового предприятия по выпуску беленой целлюлозы на базе Светлогорского комбината, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко:

Программа должна быть создана в правительстве. Хватит заниматься шарлатанством и каким-то фрондированием. Всё нужно расписать. Доведите каждому райисполкому или горисполкому, администрации в городах — 300 тысяч тонн на будущий год, кровь из носа. Вы в своё время считали честью собрать макулатуру и металлолом, принести в школу и все были рады. И таким образом мы понемножку, потихоньку, поощряя детей — это тоже хороший труд, собирали огромное количество и металлолома, и макулатуры, пора к этому вернуться.