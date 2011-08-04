Лукашенко: Оршанский район нужно подтянуть до уровня хороших передовых хозяйств

Во время рабочей поездки Александра Лукашенко начатую еще вчера в Могилевской области сельскохозяйственную тему продолжили сегодня на Витебщине в Оршанском районе. Здесь речь зашла о специализации районов. То есть, создании из лучших своеобразных баз по внедрению новых технологий.

Такие районы должны стать образцами для всей области. Как, к примеру, Шкловский и Горецкий в Могилевской области.

Александр Лукашенко:

Цель моего приезда заключается в том, чтобы мы Оршанский район подтягивали до уровня хороших передовых хозяйств. Оршанский район, само собой, должен быть базовым в стране, не говоря уже о Витебской области. Второй типичный район для Витебской области – это Верхнедвинский, может быть, Поставский.

Мне понравился подход Макара в Горецком районе. Он не упустил ни одного момента из поля зрения. Ни деревни, ни одного дома. Захоронили эти фермы, привели в порядок. Подходы очень правильные. Он прошелся по всему району и поставил крестики там, где надо что-то сделать. Прошелся по всему району и определился, сколько будет хозяйств. В этом году он выходит на оптимальные, как они решили, 12 хозяйств.



В Витебской области базой по освоению интенсивного производства станет Оршанский район. Тем более что потенциал здесь большой. И по земле, и по технике, а главное — по кадрам. Ведь от руководителей на местах зависит многое. Владимир Михайлович, председатель Оршанского райисполкома, работает здесь уже 7 лет. За это время зарекомендовал себя хорошим специалистом.

Владимир Дедушкин, председатель Оршанского районного исполнительного комитета:

Наш район не зря был выбран в Витебской, потому что по многим показателям — как растениеводства, так и животноводства — он является лидером. Именно отработать эти технологии нам, наверное, проще. Хотя, если сравнивать наши показатели со Шкловским районом, с Горецким районом, то в некоторых мы их превосходим, но во многих уступаем. Поэтому с этими районами мы сегодня тоже дружим, потому что они являются базовыми хозяйствами Могилёвской области, и друг у друга учимся.

Поучиться в районе действительно есть чему. Например, местная птицефабрика — одна из ведущих в республике. В год здесь выпускают более 140 миллионов яиц. Почти половина продукции идет на экспорт. Отсюда прибыль и 15% всей валовой продукции в районе.

Анатолий Пашкевич, директор ОАО «Оршанская птицефабрика»:

Экспортная составляющая у нас в этом году составила в пределах 30-40% от валового производства. В этом году мы уже поставили на экспорт продукции на 2,5 миллиона долларов.

Кроме того, модернизация в хозяйстве не прекращается. На фабрике стоит немецкое и французское оборудование. Когда птичники переоснастят полностью, выпуск яиц увеличится до 200 миллионов.

Птицефабрика частично обеспечивает себя и кормами. Под пашню здесь выделено более тысячи гектар. Однако это лишь четверть потребности. Еще 10 тысяч тонн фуражного зерна приходится закупать.

Здесь же главе государства доложили и о ходе уборочной. Понятно, что Витебщина — регион северный. Зерновые здесь вызревают медленнее, чем в других областях. Тем не менее, 43% уже убрано. Теперь главное — урожай сохранить.

Александр Лукашенко:

Надо сейчас обратить внимание на хранение, опять возвращаемся к этой теме. По картофелю мы договорились, что в этом году на одного бурта на поле не будет. Картофель будет храниться так, как положено. Я в прошлом году отсрочку дал, хотя жёстко была поставлена задача. Поэтому в этом году и картофель, и овощи, и всё остальное должны лежать в хранилищах. И зерно — не можем же мы разными долгоносиками или тараканами кормить скот. И комбикорма — надо кормить скот комбикормами.

Еще одна важная тема — рапс. Агрокомбинат «Юбилейный», который посетил президент, уже приступил к севу этой масленичной культуры. Вопросов к рапсу немало. В стране его выращивают не первый год, однако результатами аграрии похвастаться не могут.

Алексантр Фирсин, директор ОАО «Юбилейный»:

Условия наших северных областей, конечно, не такие, как нам бы хотелось. И затяжная зима в этом году повлияла на урожайность рапса.

Проблема в том, что обеспечить стабильный урожай рапса сложно. К капризам небесной канцелярии культура неустойчива. Кроме того, технология сева и выращивания соблюдается не всегда.

На Витебщине от сева озимого рапса решили отказаться. Слишком неустойчив он к капризам природы. А вот ярового в этом году планируют получить 140 тысяч тонн, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

В целом, увиденным Александр Лукашенко остался доволен. Пообещал аграриям в августе наведаться в Гомельскую область. Проверить, как там обстоят дела с уборкой картошки, свеклы и лука. Кстати, южная область в этом году планирует обеспечить всю страну этим репчатым корнеплодом, собрав 42 тысячи тонн. Ну а оршанских сельскохозяйственников президент за работу похвалил и пожелал им стать образцом для всей области.