Лукашенко о продаже «Белтрансгаза»: Вот если бы «Белтрансгаз» купили Евросоюз или Америка, поверьте, была бы полная тишина. И не было бы «здрады», не было бы «здачы незалежнасці і суверэнітэта», як яны «кажуць і ёнчаць» там

Новости Беларуси. Во время рабочей поездки по Брестской области глава государства ответил на вопросы журналистов.

Журналистов интересовали итоги переговоров в Москве и, в частности, подписанные на прошлой неделе документы по «Белтрансгазу» и поставкам голубого топлива в Беларусь.

Александр Лукашенко:

Давайте разберёмся, что Лукашенко «сдал» в Москве. «Белтрансгаз» — это труба, по которой мы получаем газ и идёт прокачка на Запад. 50% мы раньше за 2,5 миллиарда долларов продали Российской Федерации. Они меня долбали года три: ну продай 100%. Ну и правильно делали: что такое 50%? Я им говорил постоянно, что мы не против продать 100% этой трубы, но наши условия таковы: чтобы она была всегда заполнена и чтобы была прокачка через Беларусь. Потому что это налоги, за транзит они же нам платят. Мы за 2,5 миллиарда продали 50% акций, но за весь газ, который они будут качать, они нам будут платить за транзит. «Белтрансгаз» будет платить налоги. Предприятие сейчас платит и будет ещё больше платить, потому что объёмы будут перекачивать больше. Наши люди там как работали, так и будут работать, даже численность увеличится, это высокооплачиваемые коллективы. Плохого ничего нет.

Имей мы 50% «Белтрансгаза», не продавая его России, — Россия бы с нами торговала как с Германией: у нас природный газ в следующем году достиг бы 400-420 долларов за тысячу кубов. Мы договорились, что будет на границе этот газ по $165 за 1 тысячу кубометров. То есть, наполовину упала цена, это было жесткое требование. Россияне за оставшиеся 50% «Белтрансгаза» пошли на все условия. Вы, наверное, заметили и второе: они нам дали кредит в 10 миллиардов долларов на строительство атомной станции. А это электричество, которое мы сегодня делаем из природного российского газа. А сейчас у нас появится один-второй, а может потом и третий-четвёртый блок, если вы захотите, и мы уйдём от этой зависимости, природный газ сократим почти наполовину, если четыре блока будет. И не будем природный газ тратить на электричество. Это тоже увязано всё в кучу.

Впереди ещё ряд вопросов, выгодных для нас: по нефти тоже цена может понизиться, если мы договоримся с Российской Федерацией. То есть, это развязало целый узел проблем во взаимоотношениях с Российской Федерацией.

Но главное — это то, что мы ничего не теряем в плане налогов от «Белтрансгаза», и мы ничего не теряем, а приобретаем значительно, получив большую скидку по природному газу. Эта экономия в год может составить $2,5-3 млрд. только на природном газе. Плюс $2,5 млрд. они нам перечислили. Считайте, в будущем году — $5,5 млрд. сразу. И это же три года, а потом — привязка к внутрироссийской цене. То есть, мы будем на равных конкурировать в Российской Федерации со своим товаром. Это большое подспорье для нашей экономики. Скажите, в этом что плохого?

Вот все эти люди, они какой аргумент приводят? Мол, Лукашенко лишился рычага давления на Россию. Умалишенные. Как будто Лукашенко выхватит из земли эту трубу и начнет, размахивая, бегать по России, угрожать России. Ну, это что, умные люди? Я с Россией не собираюсь воевать. Вот они придут — пусть попробуют, а мне война с Россией не нужна. Я хочу, чтобы страна была стабильной, спокойно развивалась.

Если бы мы в этом году имели такую цену на природный газ, несмотря на то, что мы около $3 млрд. выкинули за этот автомобильный хлам, у нас не было бы финансовых проблем. Вы дайте еще 5 млрд. в год валюты, и нет никаких проблем. Но наша экономика, общество не выдержали такой нагрузки. И что, я должен был молиться на эту ржавую трубу, которая в земле лежит? Ну, вот они построили одну трубу «Северного потока», сейчас вторую построят. Россия — супербогатая страна, она может подарить нам эту трубу. Но что ты качать будешь по этой трубе? Это не спонтанное решение, я по всему миру проехал, пощупал своими руками всё, где мы можем что-то взять. Мы к этому шли больше двух лет. То, что нам удалось решить это в Москве — это благо для белорусского народа.

Я вам привёл конкретные цифры. А то, что они воют и стонут — вы знаете, кто стонет и воет. Вот если бы «Белтрансгаз» купили Евросоюз или Америка, поверьте, была бы полная тишина. И не было бы «здрады», не было бы «здачы незалежнасці і суверэнітэта», як яны «кажуць і ёнчаць» там. Все это гнилая, дохлая политика.

Есть хороший судья — время. Пройдёт время, и вы сами всё оцените и всё увидите. Я не для того в стране, чтобы сдавать суверенитет и независимость. Я должен принимать оптимальные решения. Ни один производственник, ни один специалист меня за это не покритиковал. Труба у нас, «Белтрансгаз» у нас, природный российский газ как качали, так и будем качать, но получим мы его наполовину дешевле. Вот и вся арифметика. Поэтому пусть успокоятся и гвалтом не кричат, особенно те, кто уничтожил страну — Советский Союз, где мы за 2 копейки имели дизельное топливо, бензин ничего не стоил. И если бы мне это сейчас, то был бы в Беларуси оазис.