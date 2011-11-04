Лукашенко о единой валюте в ЕЭП: Мы должны быть убеждены, что это не приведет к потере политического суверенитета

После завершения командно-штабных учений президент Беларуси ответил на вопросы журналистов. У Александра Лукашенко поинтересовались его точкой зрения на перспективы введения единой валюты в рамках ЕЭП.

Александр Лукашенко:

Вы лично как гражданин готовы к тому, чтобы завтра сделали единую валюту? Я как президент не готов. Мы уже обсуждали этот вопрос в рамках Союза Беларуси и России. Много было неясностей, на которые никто не мог ответить. «Союз — нужна единая валюта». Я говорил, что мы не против. Но это крыша. Надо выстроить фундамент, стены дома, а потом крышу. Это итог будет.

И здесь тоже. Мы же ещё не имеем Единого экономического пространства. Задавали вопрос по поводу единых и равных условий — вот это фундамент и стены. Будут равные условия, мы будем видеть, к чему это приведёт. А почему бы и не создать — на равных условиях. Так почему бы не создать на равных условиях и единую валюту. Но этот вопрос ещё подлежит обсуждению на уровне экспертов. И потом, мы должны быть убеждены, что это не приведет к потере политического суверенитета.