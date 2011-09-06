Лукашенко о Duty Free: Вы меня не убедили в том, что овчинка выделки стоит

Решение о закрытии большинства таких магазинов принято четыре года назад после масштабных проверок и выявленных нарушений. Функционировать продолжили лишь duty-free для дипкорпуса и в Национальном аэропорту «Минск» для авиапассажиров.

Сейчас стоит вопрос о целесообразности таких магазинов в пунктах пропуска на границе, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Глава государства задал множество вопросов чиновникам. И в частности, будут ли увеличена в них продажа белорусских товаров.

Александр Лукашенко:

Мы же планировали свою продукцию там продавать, а продавали полпроцента максимум. В основном торговали импортными товарами на льготных условиях. Ситуация мало изменилась и теперь. Отечественные товары в тех магазинах, которые были оставлены, составляют около 5%. И что, вы мне сегодня предлагаете играть в эту игру за 5% товара и хотите меня убедить в том, что не будет той практики, которая существовала раньше? Когда товары, вместо того, чтобы их вывозить за границу, возвращали обратно в страну, и на это наживались люди. Государству это надо? Нет. Народу это белорусскому надо, он что-то от этого получал или получает сейчас? Нет.

Я хотел бы услышать мотивацию, зачем мы затеваем эту вакханалию, кому она нужна, кому она выгодна, что при этом получит государство, какие объемы валюты потекут в страну.

В пользу магазинов беспошлинной торговли были высказаны разные мнения. Однако, ни представители правительства, ни бизнеса не смогли убедить главу государства в целесообразности расширения сети «Duty Free». По мнению президента, никто из чиновников не смог предоставить точные расчеты, насколько это будет выгодно государству с учетом льгот, которые предоставляются при беспошлинной торговле.

В итоге принято решение: в эту сферу бизнес может возвращаться, но точечно. Условия будут прорабатываться в каждом конкретном случае. Главные из них — отсутствие коррупции, честность и прозрачность бизнеса, а также обязательная продажа белорусских товаров. Беспошлинная торговля в Национальном аэропорту будет расширена.

Александр Лукашенко:

Вы меня не убедили в том, что овчинка выделки стоит. Поэтому я сегодня, извините, не могу принять это решение. Вы говорите про какой-то контроль, камеры поставим — слушайте, вы бы могли 10-15 лет назад это мне рассказать, а сейчас не надо. За каждым контролем стоит человек.

Самое главное не это. Льготы — вот тут крест надо ставить однозначно. Там где эти льготы, там беда. И мы будем иметь опять то же самое. Но, как в любом правиле, есть исключения. Надо дать право, и это решение надо принять срочно, — пусть эти люди работают в тех точках, которые уже есть. Прежде всего, в аэропорту. Идти ли нам на конкретные пункты на границу — я к этому не готов. И если и пойдём на какие-то пункты, то точечным образом. И под конкретные даже личности, под жестокие обязательства.