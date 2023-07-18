Лукашенко: нужно оперативно реагировать и обеспечивать доставку экспортных грузов покупателям

Мы должны оперативно реагировать в непростых условиях на все вызовы и обеспечивать доставку экспортных грузов покупателям. Такое заявление Президент Беларуси Александр Лукашенко сделал во вторник, 18 июля, на совещании о создании портовых мощностей, сообщает пресс-служба белорусского лидера.

Глава государства подчеркнул, что наша экономика в сегодняшних сложных условиях работает и продолжает находить новые возможности. Но ключевым моментом остается скорость принятия решений.

Президент поинтересовался у присутствующих, на каком этапе находится создание собственных мощностей для морских перевозок. Президент отметил, что не по своей инициативе белорусская сторона ушла из традиционных портов и работает по перевалке наших грузов. А это около 20 млн т во всех портах России, сказал Лукашенко. Есть ли конкретные результаты? – продолжил белорусский лидер. Глава государства поинтересовался, какие порты задействованы для перевозки калийных удобрений и нефтепродуктов, какие проблемы есть?

Главным вопросом Лукашенко назвал альтернативные варианты сотрудничества в северо-западном регионе России. Президент отметил, что наша страна имеет два возможных варианта, каждый со своими плюсами и минусами – Мурманск и Приморск.