Лукашенко: Не продай мы 50% акций «Белтрансгаза» России, Россия бы по ценам с нами торговала как с Германией

Новости Беларуси, Брестская область. Во время рабочей поездки в Ивацевичский район Брестской области Александр Лукашенко посетил ряд предприятий и ответил на вопросы журналистов.

Александр Лукашенко:

Имей мы 50% «Белтрансгаза», не продавая его России, — Россия бы с нами торговала как с Германией: у нас природный газ в следующем году достиг бы 400-420 долларов за тысячу кубов. Мы договорились, что будет на границе этот газ по $165 за 1 тысячу кубометров. То есть наполовину упала цена, это было жесткое требование. Россияне пошли на все условия. Вы, наверное, заметили и второе: они нам дали кредит в 10 миллиардов долларов на строительство атомной станции. А это электричество, которое мы сегодня делаем из природного российского газа. А сейчас у нас появится один-второй, а может потом и третий-четвёртый блок, если вы захотите, и мы уйдём от этой зависимости, природный газ сократим почти наполовину, если четыре блока будет. И не будем природный газ тратить на электричество.

Впереди ещё ряд вопросов, выгодных для нас: по нефти тоже цена может понизиться, если мы договоримся с Российской Федерацией. То есть, это развязало целый узел проблем во взаимоотношениях с Российской Федерацией.

Но главное — это то, что мы ничего не теряем в плане налогов от «Белтрансгаза», и мы ничего не теряем, а приобретаем значительно, получив большую скидку по природному газу.