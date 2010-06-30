Лукашенко назвал истинные причины «снижения деловой активности» инвесторов

Накануне глава государства пообщался с руководителями городских служб Минска, директорами предприятий, столичными депутатами.

Глава государства отметил, как преобразился город за последние годы, но свое внимание глава государства сосредоточил на проблемах. Они есть. Чтобы в столице комфортно жить и работать – бюрократии быть не должно, а вот благоприятный бизнес-климат – обязателен.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

– Я хочу предупредить сразу: за волокиту, бюрократизм, равнодушие, безответственность и грубость чиновников спрос будет очень жестким, строгим. Посмотрите, что творится: люди годами не могут достучаться к вам со своими вопросами, но как только вмешается Президент или Администрация Президента, то все помехи оказываются легко устранимыми. Вы почистите, подкрасите там, где я могу увидеть, а то, что творится во дворах, на нецентральных улицах города, в отдаленных районах, вас уже не интересует. Советую вам не расслабляться: я очень часто сажусь за руль и езжу по городу. И не дай Бог увижу где-нибудь беспорядок, даже на самых отдаленных улица Минска.

Большое внимание Президент уделяет экономике города. Не все благополучно. Сказывается кризис, но есть и просчеты в работе. Треть минских предприятий снизили выпуск продукции. По темпам промышленного производства столица на предпоследнем месте в республике. Это не дело главному городу быть «в хвосте», сказал Александр Лукашенко. Да и по инвестициям столица отстает.

Александр Лукашенко:

– И это мы говорим о столице, куда потенциально съезжаются и устремляются все инвесторы. Впрочем, ничего удивительного. Мои многочисленные встречи с инвесторами, как зарубежными, так и отечественными, убедительно показывают, интерес к нашей стране, особенно к Минску, колоссальный. Только никто не может пробить вашу чиновничью бюрократическую броню. Неразворотливость, расхлябанность, нежелание работать со стороны местных властей – те истинные причины так называемого «снижения деловой активности».

Наталья Бреус, Игорь Пучков, Александр Горощенко, телекомпания СТВ.