Лукашенко: Надо строить в два раза дешевле

В ходе рабочей поездки по Минской области на примере сельхозпредприятия «Озерицкий-Агро» Президенту рассказали о том, каким образом перестраивается структура посевных площадей под выращивание более южных культур. Глава государства ознакомился и с технологией укладки кормов на хранение.

Серьезный разговор на тему заготовки кормов между Президентом и аграриями состоялся на полях хозяйства «Озерицкий-Агро» Смолевичского района. Александра Лукашенко интересуют, какие сегодня проблемы в отечественной кормозаготовке. В этом хозяйстве техники и топлива хватает. В начале года взяли кредит, на уборочную деньги есть.

Министр сельского хозяйства говорит, что в целом по стране ситуация с кредитами аграриев под контролем. Все заемные средстве вернут, пускай и с небольшой отсрочкой. Главное, что сельское хозяйство страны начинает выходить на окупаемость.

Кормов в этом году планируют заготовить на 6 млн тонн. 80% трав уже скошено.

Больше засеяли кукурузы. На нее – основной расчет при заготовке кормов. Даже при засушливой погоде она стабильно дает хороший урожай. В последние годы практика показывает, что в южных районах республики стоит пересмотреть, что сеять.

Александр Лукашенко поручает разработать новую стратегию севооборота в Беларуси в связи с изменением климата.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Если она выстояла даже лучше, чем травы, что тут смотреть. Ясно, и я вас еще в прошлом году предупреждал, что нам структуру надо менять. Особенно на юге страны (Гомель, Брест), там, где песка много, песчаные почвы преобладают.

Проблему засушливых дней, недель, месяцев надо снимать. Надо приспосабливаться к погоде – никуда не денемся. И это не должны быть разговорами. Поэтому я сегодня и приехал, чтобы еще раз уточнить. Я не глядя чувствовал, что еще в прошлом году нам надо было серьезно заниматься вопросами севооборота и возделывания других культур.

Еще одно поручение Президента – полностью обеспечить кормами хозяйства. И сделать это надо еще осенью. Тема не нова. Постоянное требование главы государства – иметь запас кормов, чтобы впоследствие не перебрасывать их в оперативном порядке весной, расходуя бензин и другие ресурсы.

Отдельно поговорили о кормоуборочной технике, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Существует проблема производства в Беларуси специальной трехслойной пленки для обертывания травяных рулонов. Такая оболочка сохранит от непогоды и питательные свойства, и даже запах корма. Однако пока Беларусь ее закупает за границей. Ежегодно на эти цели тратятся приличные суммы в валюте.

Александр Лукашенко:

Надо, чтобы в этом году эта технология была освоена. Я не думаю, что там особые станки.

Эта технология должна быть. Это – революция в кормопроизводстве.

Темпы строительства новых сельхозобъектов договорились не замораживать. Если хозяйство может вести стройку самостоятельно, пусть занимается этим без посредников. Глава государства и губернатор Минской области прикинули, что это по силам 60% сельхозорганизаций. Формула работы проста – недорогой проект и собственные силы.

Александр Лукашенко:

Самое опасное сейчас – не свернуть строительство. Поэтому, может быть, надо сделать упор на дерево. Надо строить в два раза дешевле.

Надо сейчас поджаться, экономить. Но это не значит, как нас тут «свядомыя» в Минске учат, что нужно затянуть пояса. Никакие пояса не нужно затягивать. Нам надо работать, как работали, но сейчас хотя бы на 30-33% ужаться и сократить себестоимость. В сельском хозяйстве конь не валялся.

Кстати, глава государства заявил, что не допустит никаких забастовок и несанкционированных акций в стране.

Александр Лукашенко:

У нас «свядомыя» в Минске в социальных сетях, интернете призывают к забастовкам на границах. Я так буду смотреть, наблюдать, а потом если шарахну – не успеют за границу перебежать. Устроили там забастовки, что им не разрешают за бесценок вывозить за границу топливо, сигареты, там продать и выручить деньги. Спекулянты, как раньше мы их называли. Они и есть спекулянты. Они уже забастовки устраивают. Так что я, на это смотреть буду? Это так называемая рыночная экономика: нигде нет ее, а у нас в Беларуси надо насаждать этот рынок. Сюда надо придти, постоять на этом поле и легче станет.

Кроме скотоводства и овощеводства в хозяйстве «Озерицкий-Агро» осваивают агротуризм. Президента ознакомили с проектом парка «Дуброва». К 2015 году хотят 85 га земли и 340 га водных угодий обустроить по всем стандартам. Можно будет и порыбачить, и в гольф поиграть.

Александр Лукашенко просил сократить сроки. Тем более, что зарабатывать на этом бизнесе уже получается. В этом году возможность половить рыбу принесла хозяйству 109 млн рублей. Не так уж и мало для отдельного села.

Работы по уборке кормов в Брестской и Гомельской областях должны завершиться 17 июня, в Минской и Гродненской – 20, в Витебской области и северных регионах – 23 числа, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Глава государства также ознакомился и с технологией укладки кормов на хранение. Белорусские аграрии научились не только качественно хранить корма, но и делают это с наименьшими затратами.

Первым делом Президенту показывают возможности техники.

Раньше такую закупали. Своя же, белорусская, оказалась выгоднее: в два раза дешевле, экономичнее и гораздо эффективнее в работе. Причем не только на заготовке кормов. Вне сезона ее можно задействовать на других объектах в хозяйстве.

Александр Шакутин, председатель Совета директоров строительной организации:

Она дешевле в два раза, в 2,2 раза меньше расходует топлива, на 30% производительней.

Неудивительно, что техника отечественного производителя пользуется спросом во всем мире. Она отвечает европейским стандартам. Освоение уникальных производств позволяет завоевывать новые рынки сбыта.

Александр Шакутин, председатель Совета директоров строительной организации:

Гидравлика наша, мы освоили производство мостов. В Гомеле делаем гидромоторы и гидронасосы.

Для заготовки кормов необходимы и концентраты. Еще несколько лет назад их закупали за рубежом. Сегодня отечественное производство позволяет экономить значительные суммы.

Эмилия Коломиец, директор института микробиологии НАН Беларуси:

Экономим мы на этом где-то 40 млн долларов.

Ученые уже разработали и готовы приступить к выпуску сухих концентратов. И это не только импортозамещение. Это еще и пополнение в бюджет. Первые поставки белорусского продукта осуществлены в страны ЕС, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Александр Лукашенко:

У нас нет нефти и природного газа. Мы это вынуждены покупать. Но то, что мы можем делать, делаем. И продавать.

Качественные корма дают свой результат на ферме. Президенту рассказали о возможностях молочно-товарного комплекса. Его ввели в строй год назад. Но о достигнутом уже говорят с особой гордостью.

Ферма – пример экономии. Затраты были снижены уже при строительстве за счет белорусских материалов. Экономить позволяют и технологии. Система зашторивания срабатывает автоматически, укрывая ферму от сильного ветра, дождя и солнца. Здесь установлено и энергосберегающее освещение.

Сотрудники фермы признаются: в таких условиях работать – одно удовольствие.

Иван Боровский, заведующий молочно-товарной фермой сельхозпредпрития «Озерицкий-Агро»:

Впечатление хорошее, зимой не мерзнем, а летом не жарко. Удои растут и растут, потому что применяем новые технологии.

Теперь еще и расширяются. На днях закончили строительство нового телятника. Бетонный пол, каркасы – шатер. Затрат минимум.

Зато теперь будет, где разместить телят. Ведь в старом уже давно тесно. В хозяйстве настоящий бум. За полтора месяца родились около 200 телят. Подрастут и принесут прибыль хозяйству.

Современная ферма стала стимулом для дальнейшего развития. Такие комплексы, по мнению главы государства, должны быть в каждом хозяйстве.

Александр Лукашенко:

Это ядро в хозяйстве должно быть. Чтобы люди видели новое, стремились к этому. Здесь всюду порядок. Это психологически важно. Эта психология даст экономический результат.

Надо сейчас спланировать, чтобы это было в каждом хозяйстве. Ведь это совсем другой уровень. И начнут зарождаться в этом хозяйстве новые технологии, люди по-другому будут думать, работать. Тогда они и перспективу будут видеть.

Уезжая, Президент признался сельчанам, что часто дома работает на приусадебном участке. Есть и свое подсобное хозяйство. А в выборе продуктов питания Александр Лукашенко отдает предпочтение продукции, выращенной на белорусской земле.

В целом, Президент положительно оценил работу аграриев. Подводя итоги, отметил, что в таком направлении нужно двигаться дальше.