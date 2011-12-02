Лукашенко на СПК «Святая воля»: Области, от республиканского бюджета помощи не ждите. Мы эти деньги будем вкладывать в промышленности или другие сферы

Новости Беларуси, Брестская область. Президент Беларуси требует большей отдачи от сельского хозяйства. Об этом Александр Лукашенко заявил сегодня во время рабочей поездки в Ивацевичский район Брестской области. Глава государства знакомится с развитием животноводческой отрасли и семеноводства кукурузы.

Прежде всего президента интересовали вопросы строительства и модернизации молочно-товарных ферм. В Брестской области Александр Лукашенко ознакомился с работой модернизированного производства молока: в СПК «Святая воля» ввели два коровника для содержания дойного стада на 600 голов и доильно-молочный блок. Кроме этого, завершена реконструкция второй части объекта родильного отделения для бурёнок. СПК работает неплохо, среди 19 местных хозяйств находится на втором месте.

Александр Лукашенко остался доволен увиденным и сделал заявление касательно того, какой будет дальше политика государства в плане строительства ферм.

Александр Лукашенко:

Мы в сельское хозяйство вложили достаточно средств. Не скажу, что мы не имеем от этого — уже сказано, все плюсы. Но сельское хозяйство пока еще, наверное, ни в одном году не выполнило тех показателей, которые до него доводились. Вы постоянно не дотягивали 1,5-2% к тому, что могли сделать. Где-то и мы доводили немного завышенные задания, не без этого: 8% вы вряд ли дадите, но на 5-6% в год должны прирастать. И сегодня — я это не просто чувствую, это мои расчёты, не знаю, как вы там считаете — сегодня мы вправе напрячь сельское хозяйство, чтобы оно давало большую отдачу.

Одно из направлений этого «напряжения» — чтобы вы строили не 200 ферм по стране, а строили 1500 ферм. Даже не строили, построить вы не сможете. Имеется в виду, что каждое хозяйство в будущем году должно выдать такую ферму, как та, на которой мы сейчас находимся. Это старая ферма, реконструированная и модернизированная под современные технологии. В основе лежит технология. И вы должны за собственный счёт, своими средствами в будущем году: если у тебя 240 хозяйств в области, вы должны в каждом хозяйстве модернизировать 240 ферм и положить на стол. По стране это примерно 1200-1300 ферм: в некоторых районах есть хозяйства, в которых фермы не надо модернизировать, они уже готовы. Пускай это будет плюс, хотя я мог бы заставить в каком-то хозяйстве две фермы поставить на ноги. Своими силами, за собственный счёт, не требуя ни у кого деньги модернизировать, реконструировать — я не говорю о строительстве новых. Я не ставлю задачу сделать ферму на 800 или 1200 голов, сделайте на 600. Если есть где-то маленькие фермы, на которых вы готовы получать 7-8 тысяч удоя — хорошо. Я не настаиваю, чтобы вы их сносили.

Списки должны быть у меня на столе. Комитет госконтроля и помощники все эти фермы проверят, чтобы вы туда не внесли ферму, которая уже готова и потом не отрапортовали. Первая тема — это фермы, не 200 ферм, как мы раньше строили и реконструировали по стране и радовались, а 1200-1300 ферм. Если мы этого не сделаем, мы будем кувыркаться еще десять пятилеток с сельским хозяйством, с модернизацией ферм.

Не дай Бог, это мое поручение не будет выполнено. Я отдаю себе отчет, что это страшно тяжелое задание — считайте, что мы в условиях военного времени, нам эту задачу надо решить кровь из носа. Никаких новых денег вы не получите, пока не сделаете это. Или мы не будем видеть, что вы начали это делать. Не будете делать — я вам новых денег на строительство не дам. И вообще, области, от республиканского бюджета помощи не ждите. Мы эти деньги будем вкладывать в промышленности или другие сферы.

В СПК «Святая воля» Александр Лукашенко ознакомился с введенным в эксплуатацию в октябре новых картофелехранилищем на 3 тысячи тонн. Подобные вещи будут строиться по всей стране. Александр Лукашенко заметил, что сейчас нужно точно выяснить, сколько в Беларуси нужно таких овощехранилищ, чтобы целиком хранить в них в дальнейшем урожай картофеля.

Далее Александр Лукашенко ознакомится с работой кукурузокалибровочного завода в Ивацевичах. Его строительство и дальнейшая модернизация тоже было поручение президента, сейчас речь идёт об увеличении производственных мощностей предприятия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.