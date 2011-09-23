Лукашенко: Мы ведем серьезную проработку по разработкам новых месторождений калийных солей и оценке «Беларуськалия»

О привлечение иностранного капитала в разработку новых месторождений калийных солей речь шла сегодня на встрече Александра Лукашенко с премьер-министром Михаилом Мясниковичем и потенциальным инвестором — Жаном-Раймоном Булем, который представляет руководство компании Boulle Mining Group.

Она работает по всему миру, штаб-квартира находится в Люксембурге. Одно из направлений деятельности — добывающая промышленность.

Глава государства отметил, что предложений по разработке калийных месторождений Беларусь получает много. И зелёный свет будет у того, кто предложит лучшие условия, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Александр Лукашенко:

Мы никогда не скрывали того факта, что ведём серьёзную проработку по одному из основных инвестиционных проектов в нашей стране — это разработки новых месторождений калийных солей в Беларуси и оценка нашего основного добывающего предприятия, «Беларуськалия». Я понимаю, что оценка сегодня уже завершена, да и Сбербанк подтвердил нашу цену в 30 миллиардов долларов. Что касается разработки новых месторождений калийных солей, есть ряд предложений — в том числе и от Boulle Mining Group. Я бы просил, чтобы Вы, Михаил Владимирович (Мясникович – ред.), проработали в правительстве все предложения господина Буля и предложения других компаний. И сегодня мы должны чётко и определённо сказать, в каком направлении будем двигаться, в том числе, и по разработке новых месторождений калийных солей в Беларуси.

Рынок на подъёме, и все его крупные участники констатируют этот факт. Потребление и рост цен на продукты питания способствуют росту цен на калийные удобрения, другие удобрения. Это очень выгодный бизнес, также и для нашего государства. Этому надо уделить особое внимание. Главное условие одно — ни в коем случае не тормозить эти процессы. Есть инвесторы — кто предложит лучшие условия, тот будет разрабатывать новые месторождения. Кто предложит большую цену, если нам надо будет продать какие-то акции нашего основного предприятия, мы будем решать этот вопрос. Всё должно быть честно, открыто, на конкурсе — лучшие условия, лучшие предложения будут немедленно приняты.