Лукашенко: Мы не можем зависеть от одного государства

Активно диверсифицировать рынки сбыта Беларусь начала ещё в первые дни мирового кризиса. Результатов удалось добиться неплохих — нам открылись десятки стран, где раньше о Беларуси знали только из школьной географии. Нынешний газовой спор только обострил стремление уйти от зависимости от России, и в первую очередь — по энергоресурсам.

Александр Лукашенко:

Можно сказать, на карту поставлена выживаемость белорусского государства как независимого и суверенного субъекта международных отношений. Мы в последние месяцы и даже годы видим, как развивается ситуация вокруг государства, прежде всего, в экономической, торгово-экономической сферах. Да и в политической немало вопросов. Вы видите, какую позицию занимает при этом наш восточный сосед, да и западный сосед в лице европейского союза. Всё это говорит о том, о чём я уже предупреждал всех вас: появившееся новое государство на карте мира потребует своё место под солнцем, и как к этому будут относиться наши соседи, наши партнёры, и те, кто уже давно положил глаз на этот кусок земли.

К слову, гигантские сборочные производства — это белорусское наследство с советских времён. Даже в самые сложные времена их удавалось сохранить. И до этого дня они фактически работают на российскую экономику. Меж тем, все эти предприятия — крупные энергопотребители. Задачи по обеспечению энергонезависимости Президент ставил уже неоднократно.

Александр Лукашенко:

Я думаю, что Россия таким добрым соседом и другом и останется, всё это пройдёт. Но мы должны исходить из классических форм существования любого государства: альтернативность и диверсификация отношений. Мы не можем зависеть от одного государства, от одного центра поставок, будь то энергоресурсы, сырье, комплектующие. Мы должны лететь «на двух крылах». Никто, ещё раз подчеркиваю, не должен исходить из того, что мы должны начать какую-то экономическую войну с Россией. Это наш давний традиционный партнер. Мы разговариваем на одном языке, у нас один менталитет, мы один народ. Если сегодня российское руководство заняло такую позицию, наверное, у них есть основания для этого, и мы критикуем их за это, но должны войти и в их положение, так, как они должны войти в наше положение, когда мы будем искать альтернативу природному газу, нефти — по вопросам, по которым нас пытаются очень сильно наклонить.

Обсуждён сегодня и ряд вопросов по таможенному союзу. Как известно, пакет документов Беларусь так и не ратифицировала, ведь то, как сегодня строится это новое объединение, говорит об искажении главной идеи Единого экономического пространства. Таможенный союз равных пока напоминает некую протекционистскую структуру, где общие для всех правила переворачиваются, если кто-то не видит выгоды. Речь, в частности, о России: это, к примеру, их решение продлить только для своих предприятий выход на равнодоходные цены до 2015 года. Эксперты уже поговаривают, что не за горами предложение от Российской Федерации вслед за нефтью вывести за все рамки Таможенного союза и все вопросы по природному газу.

Александр Лукашенко:

Мы пришли к тому, что сегодня уже поставляем нефть из Венесуэлы и довольно успешно перерабатываем её на наших предприятиях. Сегодня стоит вопрос о надёжных поставках нефти в Беларусь с мировых рынков и по разным маршрутам. Мы ни в коем случае не должны повторить ошибку, которая имела место в отношениях с Россией. Поставка с других рынков нефти по одному маршруту также опасна, как сейчас зависимость от одного государства по поставкам углеводородного сырья.

Глава государства заметил, что стране нужна скорейшая диверсификация, и пока этот вопрос не на должном уровне. Правда, нельзя сказать, что результатов нет вовсе. Всё больше открывается нам, скажем, Латинская Америка, 430% к уровню прошлого года составил экспорт в Иран, непаханый для Беларуси по мнению министра иностранных дел. Пока остаются Восточная Азия и Африка, но сотрудничество перспективно, фактически, со всеми странами и континентами.

Сергей Мартынов, министр иностранных дел Республики Беларусь:

Результативные усилия — хотя, по-настоящему, это только начало — ориентированные на стратегическую перспективу, предпринимаются в Китае. Но в реалиях сегодняшнего дня всего этого уже недостаточно. Необходима серьёзная и очевидная государственная стратегия диверсификации, причём, не умозрительная, а практическая и реальная.

В работе ещё ряд крупных проектов в той же Венесуэле. По природному газе уже очевидно, что дешевле покупать не в России — можно закупать сжиженный газ на спотовых рынках. По электроэнергии в планах строительства более десятка мини-ТЭЦ по всей стране. Мы не намерены также отказываться от такого выгодного проекта как строительство АЭС. Это всё — составляющие нашей энергетической безопасности.

Александр Лукашенко:

Темпы надо удваивать. Я вам открою секрет: я сейчас ищу несколько экспертов высокого уровня, которые пересмотрят все ваши программы и скажут, могу я удвоить темпы или нет. Чтобы не говорили, что я принял решение и начинаю тут крутить. Они мне скажут, можно тут удваивать или нет. Но я чувствую, что можно. Вы можете бежать в два раза быстрее.

Совещание длилось более трёх часов, было немало критики и обсуждение шло достаточно жарко. Правительству поручено уже завтра собраться решить, над чем в ближайшее время будет работать Беларусь. Тем временем, альтернативные пути поставок энергосырья в нашу страну должны быть проработаны в течение года.