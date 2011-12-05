Лукашенко: Минская область — без нее мы особо не рванем, здесь непочатый край работы

Новости Беларуси, Минская область. О развитии аграрного сектора столичного региона шла сегодня речь во время доклада губернатора Минской области Президенту. В частности, Борис Батура рассказал о привлечении инвестиций в сельское хозяйство и реализуемых проектах.

Как было отмечено, Минской области как и Витебской, придется прибавить в темпах. Сегодня эти регионы немного отстают от остальных. Это касается и реконструкции ферм: в пятницу во время посещения одного из предприятий Брестской области, Президент поставил перед каждым хозяйством задачу в будущем году за счет собственных средств реконструировать и модернизировать одну ферму.

Александр Лукашенко:

Потенциал у нас огромный, мы его не используем, это факт. Отсюда это требование модернизации старых ферм и строительство новых. Я думаю, это посильная задача, сейчас в правительстве предлагают некоторые формы поддержки — шифер, цемент, дерево. У нас это есть, мы это значительно можем удешевить и почти бесплатно представить для модернизации, но везде должны быть определенные объемы, все будет под железным контролем, чтобы не было воровства, отвлечения на другие цели.

Минская область — без нее мы особо не рванем, здесь непочатый край работы. И мы будем помогать Минской области приоритетно. Потому что отсюда мы должны получить дополнительные объемы, сельхозпродукции, промышленной и услуг. Будем акцент делать на Минской области, не забывая Витебскую область, пускай там условия посложнее. Могилевкая, Гродненская, Брестская и город Минск, даже Гомельская — они находились в более выгодной ситуации, да и поменьше были, поэтому они немного ушли вперед, поэтому нам надо подтягивать, эти две области — Минскую и Витебскую.

Опыт реконструкции ферм самостоятельно давно уже взят на вооружение в Могилевской области. И как экс-губернатор этого региона, Борис Батура подтверждает, такая практика дает хороший результат. К ней приступила и Минская область.

Борис Батура, председатель Минского облисполкома:

Начата работа по строительству в каждом хозяйстве одной фермы. И были изложены подходы, которые уже осуществляются в Минской области, к примеру, закупка материалов, цемент, шифер, лес, интенсивно разрабатывается документация, основной упор будет сделан в зимний период, когда люди менее заняты в сельском хозяйстве.