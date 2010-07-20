Лукашенко: Космическая отрасль должна приносить Беларуси миллиард долларов

Новую задачу перед чиновниками поставил Президент Александр Лукашенко, посещая предприятие «Пеленг». На высокотехнологичном производстве глава государства ознакомился с образцами аппаратуры для космической съемки, фотоизмерительной техникой, а также разными приборами гражданского назначения.

В ходе общения с чиновниками, Александр Лукашенко поставил задачу более интенсивно развивать передовые технологии, в том числе и космические. В этой связи дано поручение определить наиболее перспективные направления в стране, по каждому из которых будет построена система работы на ближайшие годы. Президент также осмотрел будущий корпус по сборке и испытаниям космической техники, возведение которого планируют завершить к 7 ноября и начать устанавливать оборудование.

Александр Лукашенко:

Это направление надо выводить на миллиардные рубежи. Это небольшая задача, чтобы мы миллиард имели от этого. Что надо – будем помогать, потому что это большая перспектива. Это другой менталитет нации, согласитесь.