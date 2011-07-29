Лукашенко: Китайцы со своими технологиями, которые отставали полвека от нас, сделали, а мы не можем

Президент Беларуси сегодня находится с рабочей поездкой в Могилевской области. Александр Лукашенко посещает Осиповичский вагоностроительный завод, где знакомится с производством, а также ходом возведения основного корпуса предприятия.

Пока производство идёт в старых корпусах. Строительство нового корпуса идёт крайне медленно, сроки уже неоднократно переносились. Основной проблемой Белорусская железная дорога называет нехватку рабочей силы и финансов. Но это проблема уже скоро может разрешиться.

Анатолий Сивак, генеральный директор Белорусской железной дороги:

Работают 130 человек — этого мало для того, чтобы, выполняя поручение президента, ввести мощности к 1 января. Главный вопрос — финансовый. Сегодня финансы получены — кредиты Евразийского банка реконструкции и развития, и уже с понедельника численность работников будет возрастать до 300 человек.

К теме развития вагоностроения президент вынужден обращаться уже не первый раз — это важный аспект нашей экономики, у нас большой объём перевозок железнодорожным транспортом и велика потребность в подвижном составе. Меж тем, на его закупку Беларусь тратит огромные валютные средства. Поэтому Александр Лукашенко принял решение о строительстве в стране таких мощных предприятий. И здесь в Осиповичах, несмотря на все сложности, завод должен быть построен, как сегодня поручил президент, уже до конца этого года, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Александр Лукашенко:

Меня поражает только одно: китайцы со своими технологиями, которые отставали полвека от нас, сделали, а мы не можем. Мы должны сделать свой вагон, это будет прорыв в промышленности. Что такое создать и производить такой парк вагонов, при наших дисциплине и порядке? В России нет, в Казахстане нет, огромные просторы — у них же нет, на чём возить, через пять лет вообще дефицит будет страшный. Мы предложим.

По прилёту глава государства традиционно поинтересовался ходом уборочной кампании.

Александр Лукашенко:

Качество — вопрос номер один. Никакой спешки быть не должно, техники хватает, при нормальной организации хлеб убрать можно. Хлеб есть, его надо убрать любыми судьбами. Что вы будете делать — ваше дело, в арсенале у вас есть всё. Мы это уже проходили: или «именем революции», или военным образом всех поднимать, или спокойно убирать — вы стратегию выбирайте сами.