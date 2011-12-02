Лукашенко: Как больший объём жилья вводить в Беларуси? Мы этим очень серьёзно займёмся и будем думать

Новости Беларуси. Во время рабочей поездки по Брестской области глава государства ответил на вопросы журналистов.

У президента спросили, почему при колоссальной поддержке агропромышленного комплекса, и на фоне достигнутых высоких результатов по экспорту и обеспечению продовольственной безопасности, неизменным остается менталитет сельского руководителя и труженика, которые не проявляют инициативы и только ждут указаний сверху, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко:

Мы "были на картофеле", мы "были на молоке" с вами. Это очень рентабельное производство, все этим занимаются с удовольствием. Потому что почувствовали вкус, как крестьяне говорят, почувствовали пользу, почувствовали отдачу. Я уже не стучу столько по столу, как это было раньше. Люди усвоили, что, работая технологически правильно от посева до семян, можно иметь рентабельное производство, иметь хорошие деньги. Отсюда и заработная плата.

Что касается выполнения показателей в сельском хозяйстве. Давайте откровенно скажем: конечно, мы до села доводили немножко завышенные показатели. Мы слишком увлеклись, думая, что наше село сегодня может уже 7-9% прибавлять каждый год. Как показывает практика, ничего не получается. Наше село в состоянии в будущем году, это мне по расчетам уже твердо обещают, добавить около 5%. Наверное, это заниженные показатели для них, но всего на 1%. Я считаю, что сельское хозяйство, если его «жимануть» хорошо с учётом тех средств, которые мы в него вложили, может ещё процент добавить. То есть, 5,5-6% наше село ещё может добавить, если его жать на всю катушку, грубо говоря, неэкономическим языком, по всем параметрам и направлениям. Мы хотели, чтобы оно давало 7,5-8%. И село это не вытянуло. Если село в будущем году даст 5%, это будет неплохо. Всё-таки село у нас всё не под крышей, оно на улице, зависит не только от климата, но и от Господа Бога — он наказывает жестоко, если мы что-то где-то неправильно делаем. Поэтому так и получается. Если в конце пятилетки сельское хозяйство даст $7 млрд. экспорта и накормит собственный народ в полном объеме, мы ему скажем спасибо. Значит, эти деньги мы потратили не зря.

Но я тоже несколько разочарован сельским хозяйством. Я начинаю уже два месяца подряд завинчивать гайки. Хватит шалить, мы видим, куда эти шалости приводят, надо напрягаться и работать на всю катушку. И это касается не только сельского хозяйства. Такие напряжённые задания будут по всем направлениям. Правительство ко мне пришло и говорят: мы в будущем году планируем 100,5% — не 1,5%, а 0,5% роста. Я говорю: идите, и слушать не хочу. Как можно планировать сегодня 0,5% ВВП, когда экономика разогрета, раскручена и она по инерции даст уже 4% роста. Ну, и дайте ещё мне 1,5-2%. Это получится 105,5-106%. Поэтому я не согласился с прогнозом на будущий год. Вы видите, как отреагировали. Разные группы по-разному. Особенно взвыла пятая колонна и их средства массовой информации. Ну, у них профессия такая — выть по каждому поводу. Но если мы не будем развиваться, а развитие — это прибавка объемов, качества и отсюда товаров, толку не будет.

И все хотят бороться с инфляцией: вот если мы 106% дадим ВВП, это надо столько валюты, это надо деньги — это инфляция. Но если мы не дадим 106%, меньше товаров будет. А меньше товаров — это и есть инфляция. Надо дать достаточно товаров, чтобы была меньше инфляция. Я не говорю, что должен быть перехлёст, перебор. Но после таких бурных лет развития, когда мы давали под 110-111% ВВП, 105,5-106% — это нормально. Кто эту планку перешагнёт — тем ордена и медали, и почести на всю жизнь.

Это очень напряжённые задания, и это касается всех. Большая проблема у нас пока только в одном секторе, раньше было два сектора — сельское хозяйство, где телепалось всё на 102% и "больше не вытянем". Вытянут.

Вице-премьер мне говорил, что у нас есть расчёты строительства. Надо нам загрузить строителей. Мы когда-то развернули стройку — погибли у нас все строительные организации, мы их за 10 лет восстановили, они набрали мощности хорошие — поэтому будем думать, как загрузить строителей. Потому что стройка — это локомотив экономики, особенно жильё. Мы этим очень серьёзно займёмся и будем думать, как больший объём жилья вводить в нашей стране. Потому что это мебель, люстры, лампочки, ванны, унитазы и прочее, и всё остальное. Когда у человека есть квартира, он старается заработать деньги, больше тратит денег на содержание этой квартиры — это его подстёгивает жить более интенсивно, зарабатывать деньги и так далее.

Поэтому жим будет нарастать по всем направлениям, мы просто не имеем права остановиться. Остановимся — вот тогда суверенитет и независимость потеряем.