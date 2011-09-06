Лукашенко: Госструктуры выступают активными сторонниками открытия магазинов беспошлинной торговли. С чего бы?

Целесообразно ли возобновлять работу магазинов беспошлинной торговли в республике? Этот вопрос обсуждается сегодня на совещании у Президента Беларуси.

Президент напомнил, что несколько лет назад после масштабных проверок Комитета госконтроля было принято решение о закрытии большинства таких магазинов из-за систематических нарушений торговли и коррупции среди таможенников, пограничников и местных чиновников.

Сейчас лишь несколько торговых точек продолжают работать в Минске для обслуживания дипкорпуса и в Национальном аэропорту для авиапассажиров. В последнее время отношение к беспошлинной торговле изменилось, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Александр Лукашенко:

Те государственные структуры, которые раньше были категорически против деятельности таких магазинов, теперь выступают активными сторонниками их открытия. С чего бы только это? При этом, в качестве основных аргументов приводится то, что беспошлинная торговля — это хороший источник поступления валюты в страну, дополнительная возможность реализации отечественных товаров. Кроме того, наши соседи на Западе активизировали торговлю беспошлинными товарами через сети магазинов, расположенных в автодорожных и железнодорожных пунктах пропуска через государственную границу. Отсюда вывод, как я читаю: нам бы не отстать.

Я уже неоднократно поручал правительству, Управлению делами Президента, Нацбанку и КГК внести согласованное решение по вопросам организации работы магазинов беспошлинной торговли. Я исходил из того, что вопрос есть, вопрос поднимается, в том числе, и в заявлениях на моё имя. Вопрос важный, от него не уйти. Поэтому надо сегодня прямо говорить: да или нет.

Хочу напомнить: в 2005 году Комитет госконтроля провел проверочные мероприятия в пяти организациях и 21 магазине беспошлинной торговли. В результате было установлено, что большая часть алкогольных напитков — около 60% — реализуемая данными объектами, поступала на внутренний рынок республики. Причём нелегально. Товары отечественного производства занимали 0,2% товарооборота в магазинах беспошлинной торговли. То есть, то, для чего мы создавали тогда магазины, принесло нам серьёзный негатив.