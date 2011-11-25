Лукашенко: Это не только экономический союз Беларуси и России, но и военно-политический

Новости Беларуси. Новости России, Москва. Союзное государство Беларуси и России не исчерпало своего потенциала. Это подтвердили сегодня президенты Александр Лукашенко и Дмитрий Медведев на заседании Высшего Госсовета.

По традиции предваряло заседание Высшего Госсовета двусторонняя встреча президентов Беларуси и России. Она прошла в подмосковных Горках. Нынешняя встреча в узком составе — четвертая по счету за последние полгода. Главы государств сконцентрировали внимание на вопросах торгово-экономического сотрудничества двух стран, перспективах взаимодействия в интеграционных объединениях, в топливно-энергетической сфере.

После общения лидеры вышли к участникам заседания Госсовета. В повестке — 16 вопросов. Они затрагивают практически все основные темы союзного строительства: экономику, финансы, культуру, внешнюю политику, сотрудничество в социальной сфере, обеспечение безопасности.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Процесс сильно активизировался со стороны Российской Федерации месяц назад, вы это помните, со времени публикации в «Известиях» статьи Владимира Владимировича. Всем, кто хотел и кто не хотел, он дал хороший толчок для того, чтобы все определились и высказались, как же мы будем двигаться дальше. И очень хорошо получилось, что мы практически вели этот процесс. И буквально в течение нескольких месяцев были готовы к подписанию тех исторических документов, которые приведут нас к созданию евразийского союза. Это дорогого стоит.

Но с гордостью могу сказать, что мы немало сделали для этого процесса и в рамках строительства Союзного государства. Всё-таки будем откровенны, это не только экономический союз Беларуси и России, но и военно-политический. Мы рассматриваем сегодня вопросы и оборонного характера, и внешнеполитического характера, и социальной защищённости наших граждан.

Один на один встречаясь, мы обсуждали многие проблемы и, откровенно скажем, вызовы, которые возникают перед нашими государствами. Мы это не скрываем. Может быть, слишком публично об этом не говорим. Но вызовы большие. И мы пришли к единому мнению, что перед этими вызовами кто-кто, а Беларусь и Россия должны быть вместе.

Дмитрий Медведев, Президент Российской Федерации:

Сегодня нам предстоит подписать тот самый пакет двусторонних документов, и я, конечно, не могу не выделить соглашения в топливно-энергетической сфере. Это важные соглашения, они касаются и условий купли-продажи акций, и дальнейшей деятельности «Белтрансгаза», порядка формирования цен при поставках природного газа. И целый ряд других важных соглашений, которые развивают наше энергетическое взаимодействие.

В этом году наблюдает очень высокий рост товарооборота — практически на 40% за 9 месяцев. С такими темпами к концу года мы можем выйти на отметку в почти 40 миллиардов долларов, и мы понимаем, что это означает для экономик двух стран.

Один из главных вопросов повестки дня — принятие союзного бюджета на будущий год, объем которого достигает почти 5 миллиардов российских рублей. Эти ресурсы направят на финансирование более 40 совместных программ и мероприятий. Планируется принять программу согласованных действий в области внешней политики на 2012 и 2013 годы. Будут рассмотрены и кадровые вопросы: о назначении нового Госсекретаря Союзного государства. Беларусь и Россия также сегодня подпишут пакет соглашений по газу и финансированию строительства АЭС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.