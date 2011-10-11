Лукашенко: Если мы создадим действительно равные условия, вы можете считать белорусов навечно своими людьми

В таком широком составе делегация Новгородской области в Беларуси не впервые. Кроме губернатора здесь и руководители промышленных, сельскохозяйственных и строительных предприятий — для прямых переговоров по разным отраслям экономики.

Отношения с этим российским регионом выстроились, но, как любят говорить экономисты, потенциал еще большой. И если раньше речь шла больше о торговле, сегодня — уже о совместных проектах. Именно такое сотрудничество между регионами глава белорусского государства считает прямой основой интеграции.

Александр Лукашенко:

Интеграция — конечно же, не самоцель. В первую очередь важно, чтобы снятие всевозможных барьеров между государствами сопровождалось ростом благосостояния граждан, чтобы люди чувствовали, что от практической реализации интеграции они что-то получают, как в России, так и в Беларуси. И тогда такая интеграция станет всенародной и будет поддержана. И в этом контексте на Единое экономическое пространство возлагаются особые надежды. Успеху наших начинаний способствует тесный и плодотворный диалог на высшем уровне — должен Вам сказать, что у нас нет сейчас абсолютно никаких проблем в отношениях, в согласовании тех или иных вопросов, в договорённостях — между Беларусью и Россией.

Только сегодня я дал согласие на подписание контрактного соглашения с Российской Федерацией по строительству у нас первой АЭС. Это великое достижение, даже несмотря на то, что мы самые близкие государства. Такое решение дорогого стоит для Беларуси. И мы очень благодарны российскому руководству, что они сдержали свое слово.

Обеим сторонам сегодня есть, что предложить. Новгородская область активно развивает свой АПК, лесопромышленность и торфодобычу. Большое внимание уделяется жилищному строительству, реконструкции и развитию дорожной инфраструктуры. Здесь им интересны наши технологии. И Беларусь располагает специалистами с большим опытом работы в этих сферах, современными технологиями и производства, и переработки.

Александр Лукашенко:

Простой товарообмен — это не наш уровень сотрудничества, нам надо переходить на более высокий уровень. И ощутимую отдачу могли бы дать совместные проекты, основанные на слиянии ресурсного, производственного, научно-технического и кадрового потенциала. Их целью должен стать выпуск совместного продукта, конкурентоспособного на международных рынках.

Сергей Митин, губернатор Новгородской области Российской Федерации:

Нам нужно использовать те возможности, которые есть в высокоразвитой в технологической части Беларуси, и наши ресурсные возможности..

Белорусские технологии, кстати, уже работают на Новгородской земле. Российский гость сегодня не уставал приводить примеры, о пшенице, которая дает уже по 70 центнеров с гектара, и о птицекомплексах с высокой производительностью и рентабельностью.

Это технологии, которые соперничают, а иногда и превосходят лучшие европейские. Теперь опыт белорусов новгородцы хотят внедрить и в мясную промышленность.

Сергей Митин, губернатор Новгородской области Российской Федерации:

У нас сейчас проблема с мясным животноводством, с красным мясом. И мы договорились в этом идти по определённому пути развития: высокотехнологический скот Беларуси докармливается у нас, и на рынок России поставляется красное мясо. Это будет именно совместная компания.

Президент предложил создать на Новгородской земле несколько опытных станций, где можно оттачивать белорусские новинки по тем же сортам сельскохозяйственных культур. Близость климата позволяет сделать это не хуже, чем в Беларуси.

Александр Лукашенко:

И земли у нас такие же, и направления такие, как и у вас. Хотите — подключайтесь к нашим учёным, мы готовы вам рекомендовать, советовать, подсказывать, как лучше, на основании того, что мы уже здесь проверили.

Михаил Русый, министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь:

Мы поможем и картофелем — всю гамму от нашего семеноводства до машин, и по кукурузе — наша селекция уже адаптирована к этой зоне. Что касается логистики: мы поговорили с Шапиро — он согласен, мясомолочную компанию подключим, — выедем делать логистический центр на перекрёстке Санкт-Петербург – Мурманск. Как раз и до Москвы 300 километров. И мелкий опт, и средний опт будет работать.

В этом году товарооборот белорусских регионов с Новгородской областью — уже почти 100 миллионов долларов. Это рост на 1,5% к прошлогоднему уровню. Наш экспорт вырос вдвое. Появление логистических центров ускорит продвижение наших товаров в северный регион России. Ряд проектов новгородцы предлагают также по строительству. И такое тесное сотрудничество победит любые проблемы и даже мировой кризис, если потребуется, заметил президент.

Александр Лукашенко:

Если мы с Россией в этом плане будем вместе, то вместе с минимальными потерями преодолеем этот кризис. У нас есть, что предложить России. У нас большая потребность в российских ресурсах, и нам не надо их искать в другом месте. И если мы здесь вместе создадим действительно равные условия — вы можете считать белорусов навечно своими людьми.

Встреча не ограничилась только официальными переговорами. Обсудив проекты, гости общались с президентом и неформально. Пригласили приехать к ним, в Новгородскую область. И в знак теплых отношений преподнесли подарок, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».