Лукашенко: Если кто-то начинает визжать, что очень высокая цена, никто у белорусов не купит по такой цене «Беларуськалий», то и не надо

Новости Беларуси. Беларусь не торопится с приватизацией «Беларуськалия». Об этом сегодня на совещании по вопросам развития отрасли заявил глава государства.

Стоимость предприятия определена. Это 30 миллиардов долларов. Но спешить с продажей акций Беларусь не будет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко:

Месторождения сильвинитовых руд – национальное достояние страны. Но это не означает, что для ускорения развития отрасли мы не можем использовать иностранный капитал, привлечь инвестора, имеющего самые современные передовые технологии.

При этом, говоря о приватизации «Беларуськалия», я хочу сказать, что мы здесь абсолютно не торопимся. Нам не надо продавать это предприятие, ни одну акцию, ни две, ни десять, ни все 100%. Поэтому, если кто-то начинает визжать, что очень высокая цена, никто у белорусов не купит по такой цене «Беларуськалий», то и не надо. Я хочу, чтобы это знали и наши шахтеры. Цену его мы определили — 30 миллиардов долларов минимум.

Сегодня Беларусь в тройке лидеров по добыче калийного сырья на планете. «Беларуськалий» обеспечивает треть мирового рынка удобрений. А это существенное пополнение валютных резервов. Мощности предприятия сегодня составляют почти 9 миллионов тонн. И здесь намерены значительно прибавить. Этого требует и рынок. Всё больше стран делают ставку на продовольственную безопасность и сельское хозяйство, где без удобрений не обойтись. Для увеличения объемов производства предприятие разрабатывает новые месторождения. Чтобы ускорить развитие отрасли, Беларусь готова активно привлекать инвесторов, а с ними и современные технологии.

Александр Лукашенко:

Возможности и перспективы развития у нашего ключевого предприятия широкие. В будущем году запланирован ввод в эксплуатацию первой очереди Берёзовского, второй и третьей ‑ Краснослободского рудников. В 2015 году мощности ОАО «Беларуськалий» составят не менее 11 миллионов тонн минеральных удобрений. И это не предел. В нынешней пятилетке планируется начать строительство Доросинского рудника. За счёт освоения Петриковского месторождения и строительства там горно-обогатительного комбината мощности увеличатся еще на 3 миллиона тонн калийных удобрений в год. Освоение Нежинского участка Старобинского месторождения и возведение ещё одного калийного комбината обеспечат общий выпуск удобрений в объёме более 15 миллионов тонн.

Реализация этих проектов должна стать приоритетной задачей развития отрасли. В свою очередь такое динамичное наращивание производственных мощностей требует уже сегодня глубоко и всесторонне прорабатывать систему торговли, бесперебойных поставок на внешние рынки возрастающего объёма удобрений. Это важнейшая задача, потому что мы научились производить, но пока ещё не совсем научились торговать нашими товарами — и тут большие потери.