Лукашенко: Доярка выдоила молоко, в магазин пришла, так у неё даже на литр этого молока не хватит, чтобы семью накормить

Глава государства отметил, что есть большие проблемы в выполнении прогноза социально-экономического развития страны по итогам этого года в промышленности, сельском хозяйстве, строительстве жилья и модернизации производства. Но главное, подчеркивает глава государства, за макроэкономикой видеть человека.

По итогам совещания поставлена задача до середины декабря полностью доработать документы с учетом прозвучавших сегодня замечаний, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. При этом необходимо обеспечить в следующем году рост ВВП на уровне 5,5%.

Александр Лукашенко:

5-5,5% — из этого исходите. Премьер знает мои требования — считайте. Кто не согласен и не может — пожалуйста, мы найдём другую работу. Но после того, как я поставлю свою подпись под этим документом, все бегают по стране и говорят: это реально, это благо, флаг в руки, вперёд, мобилизация! А не болтовня в средствах массовой информации! Не дай Бог мне только доложат обратное. У меня, Михаил Владимирович, не будет другого решения кроме как вычистить полностью те структуры, которые сегодня не понимают, что надо. Все должны работать напряжённо, а не создавать себе хорошие условия. Ничего, даже если придётся подчиститься где-то по прибыли, по рентабельности. В убыток быть не должно, тут Румас прав. Но и за счёт народа мы не можем жить.

А то получается так, что доярка выдоила это молоко, продала, в магазин пришла, чтобы купить, так у неё даже на литр этого молока не хватит, чтобы семью накормить. Мы ей копейки эти дали. Где эти цены, в чём? Одни везут, вторые перерабатывают, третьи везут в торговлю через оптовиков, пятые подставляют свои структуры. И в магазин пришли — в пять раз дороже. Куда это годится? В нашей управляемой стране мы не можем порядок навести. Мы не давим бизнес, но надо иметь в виду: если трудно — всем трудно, если сложно — всем сложно, если хорошо — всем хорошо.