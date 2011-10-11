Лукашенко дал согласие на подписание контрактного соглашения с Россией на строительство белорусской АЭС

Об этом глава государства заявил на встрече с губернатором Новгородской области Сергеем Митиным сегодня в Минске. Белорусская сторона уже многое сделала своими силами на площадке будущего строительства АЭС.

И как стало известно, сегодня российский «Атомстройэкспорт», компания госкорпорации «Росатом», и «Дирекция строительства атомной электростанции» (Беларусь) подписали Контрактное соглашение по сооружению первого и второго энергоблоков АЭС на территории Беларуси.

Напомним, для размещения станции выбрана Островецкая площадка в Гродненской области. Проект строительства станции соответствует требованиям действующих законодательных и нормативных документов в области использования атомной энергии Российской Федерации с учетом рекомендаций МАГАТЭ, европейских требований. Проект отличается повышенными характеристиками уровня ядерной, радиационной, технической и экологической безопасности АЭС, а также технико-экономическими показателями. Первый блок планируется ввести в строй в 2017 году, второй — в 2018-м. Стоимость белорусской станции составляет около 9,5 миллиардов долларов. Для ее строительства планируется привлечь российский кредит. В настоящее время согласование кредитного соглашения находится в завершающей стадии.