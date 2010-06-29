Лукашенко – CNN: Прохладные отношения не мешают американцам инвестировать в экономику Беларуси

Американский журналист Мэттью Чанс никогда не был в Беларуси, потому его интересовали все аспекты внутренней и внешней политики нашей страны.

Отношения Беларуси с Россией сейчас переживают период притирки, потому возникающие острые споры — вполне естественны, считает Александр Лукашенко. Свое мнение относительно положения дел в Союзном государстве белорусский лидер высказал сегодня в ходе интервью телекомпании CNN.

Александр Лукашенко:

Мы очень близкие люди. Мы один народ фактически, нас очень трудно разделить. Я тоже из этого исхожу. Мы никогда не были врагами, никогда, на всех этапах истории. И поверьте — мы никогда врагами не будем. То, что у нас бывают столкновения, то, что у нас бывают очень острые споры — особенно по вопросам экономики — наверное, это естественно. Мы — молодое суверенное государство, Россия себя тоже позиционирует таким образом. Пройдет какое-то время — нужен определенный период, период притирки, так сказать. Пока мы поймем, кто мы есть, какие у нас отношения должны быть, и так далее.

Взаимоотношения Беларуси с Америкой, Евросоюзом и Россией — в ходе интервью прозвучало около двух десятков вопросов. Александр Лукашенко доступно разъяснил принцип белорусской политики многовекторности.

Александр Лукашенко:

У нас есть очень много надежных друзей. Кроме России, Европейского союза, Украины — в Венесуэле, Иране, североафриканских государств, стран Ближнего Востока, в том числе Израиль — с которым вы очень дружите, у нас прекрасные отношения. Несмотря на то, что у нас с вами прохладные отношения, это не мешает американцам инвестировать в нашу экономику. Я недавно встречался с большой группой ваших конгрессменов. И конгрессмены не совсем хорошо настроены в отношении Беларуси — мы с ними разговаривали, мы обсуждали эту тему. Это не мешает американцам инвестировать в экономику Беларуси. Тоже самое — Европе, России и так далее. У нас ещё есть один серьезный партнер и очень большой друг — Китайская Народная Республика. Мы с ними выстраиваем 20 лет отношения — у нас очень хорошие отношения. И в последнее время им очень благодарен — китайцы пришли нам на помощь и открыли кредитные линии, до 20 миллиардов в целом, для развития нашей экономики. Китайцы строят здесь активно свои предприятия — они через нас идут в Европу. Поэтому мы не погибнем.