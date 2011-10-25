Лукашенко: Через два месяца мы будем реально существовать в Едином экономическом пространстве

Единому экономическому пространству не избежать открытой конкуренции, критики и противодействия. Такую точку зрения высказал сегодня Президент Александр Лукашенко, встречаясь с председателем Мажилиса — нижней палаты Парламента Казахстана — Уралом Мухамеджановым.

Глава государства поблагодарил Казахстан за поддержку Беларуси на международной арене и подчеркнул, что у двух стран нет расхождений по позициям международной повестки дня, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Александр Лукашенко:

Мы самые близкие государства в этом мире — Беларусь, Россия и Казахстан — которые решились бросить вызов времени и создать крепкую экономическую интеграционную структуру. Мы через два месяца будем реально существовать в Едином экономическом пространстве. Это очень продвинутое объединение, и роль Казахстана огромна.

Что касается белорусско-казахстанских отношений: последний мой визит в Казахстан показал, что мы по всем направлениям нормально продвигаемся. Мы имеем взаимодополняемые экономики, поэтому та дорожная карта, как сейчас модно говорить, которая у нас в вами прописана, абсолютно реальна и реализуется. Её надо наполнять, по возможности колоссально в связи с появлением Единого экономического пространства. Конечно же, будут сложности и трудности, нам не избежать и критики, она уже появилась, не избежать открытой конкуренции, противодействия, это естественно, но мы полны решимости пройти этот путь достойно. Мы видим определённую выгоду, если будем развиваться на равноправной основе.

Урал Мухамеджанов, председатель Мажилиса Парламента Республики Казахстан:

Сам факт того, что мы, три государства, работаем в составе Таможенного союза, а со следующего года переходим на более высокую ступень экономической интеграции — Единое экономическое пространство, говорит о единстве наших помыслов и действий.

Со вчерашнего дня мы находимся в тёплых объятиях наших белорусских друзей. Тепло встречает сама Беларусь — прекрасная погода, прекрасный город, ухоженный, чистый, чувствуем себя здесь как дома.