Лукашенко: Будут деньги — будет говядина и будет свинина, и фермы будут

Президент Беларуси с рабочей поездкой в Витебской области. Сегодня глава государства посещает Поставский район. Главными темами стали сельское хозяйство и деревообработка.

Сразу по прилету белорусский лидер поинтересовался ходом уборочной, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Александр Лукашенко:

Они должны на месте определять, что сеять. Я считаю, что здесь, на севере, единичные поля, где можно сеять зерновые и рентабельно получать урожай. Кукурузу надо сеять: семена мы здесь не получим, надо сеять по технологии для того, чтобы иметь здесь кукурузный силос. И третье, самое главное, не дураки рекомендовали, — это травы. Травопольный севооборот — это азбука.

Александр Лукашенко также посетил Поставский мебельный центр, где ознакомился с технологической структурой и перспективами развития предприятия. Здесь речь пошла о привлечении частного капитала в производство. Директор когда-то начинал простым предпринимателем, а сегодня это одно из крупнейших деревообрабатывающих предприятий, причём не только в Беларуси, но ив СНГ. 85% продукции идут на экспорт. Успешный бизнес даёт возможность развивать социальную сферу: у Поставского мебельного центра сегодня есть свои кафе, гостиница и даже футбольный клуб.

Анатолий Бабичев, директор ЧПУП «Поставский мебельный центр»:

Сегодня наша продукция экспортируется в 19 стран мира — такие страны как Ливия, Польша, Дания, Азербайджан, Казахстан, Россия, Литва Латвия. Сегодня предприятие для своих работников выделяет в месяц порядка 50-70 миллионов ежемесячно для кредитования с нулевой ставкой.

Александр Лукашенко остался доволен увиденным и предложил подключить сюда ещё и туризм, а также активнее внедрять опыт соседства заводов по деревообработке и мини-ТЭЦ.

Александр Лукашенко:

С Витебской области начинаем. В Браславе нужно построить мини-ТЭЦ, получить там электроэнергию, а тепло мы отдадим предприятию, построим блок сушилок: будем сюда возить, пилить, сушить, а готовая древесина это уже полдела. Для нас главное, узнать тот путь, которым прошло предприятие — для Витебской области это тест. Вот вам и зерно, и говядина, и свинина. Деньги главное. Будут деньги — будет говядина и будет свинина, и фермы будут. И землю будем обрабатывать.