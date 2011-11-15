Лукашенко: Бездумной приватизации у нас не было и не будет

Новости Беларуси. Поле — хлебокомбинат — готовая продукция. Пять лет назад эта цепочка объединилась и стала работать на общий результат. И не прогадали. Сегодня продукт пользуется спросом и покоряет новые рынки сбыта.

Директор фабрики Петр Аскерко признается: макароны любит с детства. Потому и к делу подходит с душой. Вот научились делать макароны для самых маленьких – всего-то 7 мм шириной. На поток поставлен выпуск любимых спагетти, рожков. С морской капустой, перцем. И даже макаронный рис для плова.

Петр Аскерко, директор филиала «Боримак» УП «Борисовский комбинат хлебопродуктов»:

К нам приезжали по вопросам поставок из Таджикистана. И когда мы представили свою линейку макаронных изделий, они посмотрели на рис и были удивлены: разве в Беларуси рис выращивают? Но мы им сказали, что это макаронный рис.

Белорусские макароны завоевывают свои позиции в элитных кафе и ресторанах. В одном из столичных пробуем приготовить итальянское блюдо: пасту с лососем, креветками и помидорами черри.

А ведь одну и старейших борисовских макаронных фабрик — открыта она в 1931 году, могли закрыть в 2006-м.

Александр Лукашенко:

Считают, что частник всё сделает — директор, бухгалтер. Мне тоже предлагали лет десять назад, умники: для того, чтобы была хорошая приватизация и результат, надо директорам отдать долю. Да, он будет иметь долю, будет что-то там иметь. Но только не производство.

К счастью, фабрику взяло под опеку государство. Предприятие модернизировали. Наравне с новым работает и старое оборудование. Его довели до ума. Три линии швейцарские и итальянские работают в 4 смены без остановок. В этом году выпустят 29 тысяч тонн макаронных изделий. Над качеством постоянно работают технологи. Товар пользуется спросом. Вот и помощник президента признается — белорусские макароны покупает.

Растет и экспорт. Продукцию хорошо знают в России, Украине, Таджикистане. Есть поставки и в Евросоюз. Только в этом году на экспорт ушло макарон на сумму свыше 300 тысяч долларов. Но главное, насытить свой рынок — импортозамещение. В этом направлении белорусская хлебобулочная промышленность совершила прорыв. Пряники, печенье, вафли — все это отечественного производства. Гостеприимно хлебопеки готовы встретить участников чемпионата мира по хоккею 2014-ого. Уже разработан дизайн каравая. Да, и что говорить, когда обыкновенный белорусский черный есть на столах в Москве и Петербурге, в Киеве и Калининграде. К слову, хлеб выпускают с курагой, орехами, семечками, салом. В тоже время в погоне за новыми рецептурами, нельзя забывать о любимом вкусе с детства.

Очевидно, цепочка поле — хлебокомбинат— макаронная фабрика оправдала себя. Получилось мощное предприятие холдингового типа. Стабильно работает, обеспечивает город рабочими местами. Приватизировать такие предприятия нецелесообразно. Ведь они не только приносят прибыль, но и обеспечивают продовольственную безопасность страны.

Александр Лукашенко:

Спасибо, что вы сохранили всё. Никакой приватизации. Ни в коем случае. Безопасность людей нельзя отдавать в чужие руки. Это в крайнем случае. Но своим людям надо разрешать: приезжайте, вкладывайте, открывайте новые производства за свой счёт, конкурируйте с ними. Это неплохо.

Какая здесь может быть приватизация?! Если хлеб всему голова, то ее надо держать в государственных руках. Департамент хлебопродуктов мы до ума довели, была проведена модернизация организаций молочной и мясной отрасли. Зачем нам сегодня продавать то, что работает, приносит прибыль, рентабельность? Деньги возьмём? Хорошо, сегодня возьмём деньги, завтра что продадим? Уже продавать нечего.

При этом надо иметь в виду, что если иностранец сюда придет, купит что-то, модернизирует, то куда он денет эту прибыль — он её вывезет. Он нам не реинвестирует эту прибыль. Мы теряем эту прибыль. А так она останется в государстве. Мы это уже прошли, когда нам обещали золотые горы. Надо спокойно развиваться самим. Нас никто сейчас не гонит, и нам не надо куда-то бежать. Поэтому ни в коем случае бездумной приватизации у нас не было и не будет.

Производители макаронных изделий останавливаться не намерены. Уже подсчитано белорусы в год съедают до 70 тысяч тонн. Тогда как мощности по их производству в стране — пока только 45 тысяч тонн, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.