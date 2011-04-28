Лукашенко - Бердымухамедову: Мы считаем Туркменистан стратегическим партнером

Александр Лукашенко поблагодарил своего коллегу за конкретику отношений, за твердость и мужскую солидарность. Все договоренности выполняются. Подготовлен ряд конкретных предложений развития торгово-экономических отношений.

Беларусь и Туркменистан обсуждают возможности расширения двустороннего сотрудничества. Как показывает практика, это лучше всего удается, когда президенты встречаются и берут ход дел под личный контроль. Еще одна важная тенденция – работа на принципиально новых экономических направлениях.

Переговоры двух президентов проходили в Кабинете министров Туркменистана. Предварила их торжественная церемония на ковровой дорожке, которую устраивают для самых почетных гостей. Александра Лукашенко на крыльце встречал его туркменский коллега Гурбангулы Бердымухамедов. После исполнения гимнов президенты представили делегации своих чиновников. Многие уже хорошо знакомы лидерам. Далее по протоколу – фотографирование на память.

За последние пять лет товарооборот между Беларусью и Туркменистаном вырос почти вдвое. Рост белорусского экспорта в Туркменистан увеличивается. Мы продаем туда преимущественно товары с высокой добавленной стоимостью. Это тракторы, грузовики, машины сельхозназначения, шины, лекарства, сахар, сухое молоко. Основу импорта из Туркменистана составляют хлопчатобумажная пряжа и волокно, шерсть нечесаная и постельное белье, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Честно скажу, я ехал сюда, как к своему другу. Большое спасибо Вам за ту поддержку, которую Вы нам оказываете. Я очень благодарен за ту конкретику в наших отношениях, потому что то, о чём мы договорились, мы продвигаем по всем направлениям. Да, у нас появился ряд предложений, ряд пожеланий в результате работы нашей делегации правительства. Мы изложим все наши предложения, и у нас готовы ответы на все вопросы и пожелания Ваших министров. Я думаю, что мы получим Ваше благословение на то, чтобы ещё шире сотрудничать с Туркменистаном. Сегодня уже Вы не просто планируете какую-то диверсификацию, Вы, фактически, во внешнеэкономической деятельности сделали то, что нельзя было до сих пор. И сегодня начинаете развивать реальный сектор экономики, рассчитывая, что Беларусь к этому процессу подключится. Да, у нас есть хороший реальный сектор экономики, в советские времена здесь его и создали — сырьевая была республика.

Гурбангулы Бердымухамедов, президент Туркменистана:

Надо отметить, что очень хорошо работают межправительственные комиссии: в основном, они рассматривают наши экономические вопросы и некоторые отраслевые вопросы, культы и социальной сферы. Этот Ваш визит ещё более продвинет взаимоотношения между странами. Поэтому ещё раз хотелось бы Вам сказать — добро пожаловать в гостеприимный Туркменистан.

В Туркменистане активно реформируется сельсхозпроизводство, поэтому нужны новые мощности. Кстати здесь упомянуть белорусскую технику: грузовики МАЗ и тракторы МТЗ. Прошлогодние контракты – это поставки на 100 млн долларов. В этом МТЗ отправит в Туркменистан полтысячи тракторов. Идут переговоры о расширении продаж.

Речь еще и о наращивании мощностей производства высококачественных калийных удобрений на основе разработки туркменских месторождений соответствующего сырья. Ведь по запасам калийных солей данная страна занимает одно из первых мест в мире. Крупнейший источник – Гарлыкское месторождение. Право на строительство здесь горно-обогатительного комплекса оспаривали и китайцы, и россияне, но генподрядчиком стал белорусский «Белгорхимпром», сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

После запуска завода здесь можно будет добывать приблизительно 1,4 млн тонн калийных удобрений в год. Стоимость проекта – более $ 1 млрд. Вполне возможно, что продажи будут осуществляться через «Белорусская калийную компанию». Ведь ее география поставок – весь мир: от Китая до США.

Владимир Николаенко, генеральный директор ЗАО «Белорусская калийная компания»:

Предприятие через 2-3 года вступит в свое действие. И руководство «Туркменхимии», так же как и мы, заинтересовано, чтобы вместе работали на экспортном рынке продаж.

Один из основных интересов Беларуси в Туркменистане – возможность выхода на рынки центрально-азиатского региона. Белорусские партнеры в свою очередь заинтересованы в обмене технологиями, обучении своих студентов в наших вузах, закупки сельхозтехники, получении опыта в области нано- и биотехнологий. Есть перспективы в создании современных индустриальных совместных производств.

Анатолий Калинин, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Нашу производственную базу, наш инжиниринг. А они со своей стороны предлагают большую сырьевую базу. Газ и много производных в химической промышленности можно производить из природного газа, каким богат Туркменистан.

И уже прорабатывается вопрос, мы внесли ряд предложений, о совместном производстве на паритетных условиях.

«Беларуськалий» начнет поставлять минеральные удобрения на туркменский рынок. Договорились о первой пробной партии в 26 тысяч тонн. Калийные удобрения здесь нужны для хлопковых плантаций и выращивания пшеницы твердых сортов. В течение года возможны поставки на уровне 120 тысяч тонн.

Белорусские авиаперевозчики заручились поддержкой туркменского лидера в вопросе расширения воздушного сообщения наших стран по доступным ценам, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Мы для Туркмении – доступные билеты в Европу, они нам – в Юго-Восточную Азию.

Во время переговоров в формате «один на один» президент Туркменистана предложил белорусской стороне построить вокруг будущего гарлыкского горнообогатительного комбината жилой поселок со всей сопутствующей инфраструктурой. Кроме этого, наши партнеры готовы закупать новые партии белорусской автотехники.

Александр Лукашенко:

Во время Вашего визита Вы сами могли убедиться в высоком уровне научно-промышленного потенциала страны. Кстати, в разговоре один на один до нашего заседания Вы об этом много говорили. В настоящее время во всех регионах Туркменистана успешно работает белорусская техника. Даже сейчас, когда мы ведем переговоры, идет отгрузка почти полуторы тысяч единиц различной техники с белорусских предприятий (МАЗ, «Амкадор», МЗКТ) по ранее подписанных контрактам. В этом году белорусская сторона готова удвоить эту цифру. Желание такое у Ваших министров есть. При Вашем решении мы будем стремиться к этому.

Мы считаем Вашу страну стратегическим партнером.

Также зашел разговор о новой национальной туристической зоне Туркменистана на берегу Каспийского моря – «Аваза». Гурбангулы Бердымухамедов предложил белорусским строителям возвести несколько спортивных объектов. По примеру тех, что он видел, когда посещал с визитом Беларусь.

Александр Лукашенко:

Есть у вас святое место – «Аваза». Я очень внимательно изучал этот туристический комплекс, видел по телевидению. Я благодарен президенту не только за то, что он построил эту жемчужину, но и за то, что предоставил нам возможность там побывать, посмотреть на этот объект.

Его предложения о том, что мы должны увеличивать встречные потоки туристов, граждан Туркменистана в Беларусь, а белорусов в Туркменистан для того, чтобы они отдыхали, впитывали в себя все то, чем живут народы, знакомились с тем, как живут народы, и привносили свой вклад в развитие наших отношений.

По итогам переговоров подписали ряд совместных соглашений, а также коммюнике, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». И сегодня же Александр Лукашенко возложил венок к мавзолею Туркменбаши и у монумента независимости Туркменистана. Завтра официальный визит президента в Туркменистан продолжится.