Лукашенко – Бердымухамедову: Большое спасибо Вам за ту поддержку, которую Вы нам оказываете

Беларусь готова расширить спектр сотрудничества с Туркменистаном. Это заявил Александр Лукашенко на встрече в Ашхабаде с лидером Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым.

Александр Лукашенко:

Честно скажу, я ехал сюда, как к своему другу. Большое спасибо Вам за ту поддержку, которую Вы нам оказываете. Я очень благодарен за ту конкретику в наших отношениях, потому что то, о чём мы договорились, мы продвигаем по всем направлениям. Да, у нас появился ряд предложений, ряд пожеланий в результате работы нашей делегации правительства. Мы изложим все наши предложения, и у нас готовы ответы на все вопросы и пожелания Ваших министров. Я думаю, что мы получим Ваше благословение на то, чтобы ещё шире сотрудничать с Туркменистаном. Сегодня уже Вы не просто планируете какую-то диверсификацию, Вы, фактически, во внешнеэкономической деятельности сделали то, что нельзя было до сих пор. И сегодня начинаете расширять реальный сектор экономики, рассчитывая, что Беларусь к этому процессу подключится. Да, у нас есть хороший реальный сектор экономики, в советские времена здесь его и создали — сырьевая была республика.

Гурбангулы Бердымухамедов:

Надо отметить, что очень хорошо работают межправительственные комиссии: в основном, они рассматривают наши экономические вопросы и некоторые отраслевые вопросы, культы и социальной сферы. Этот Ваш визит ещё более продвинет взаимоотношения между странами. Поэтому ещё раз хотелось бы Вам сказать — добро пожаловать в гостеприимный Туркменистан.

В присутствии глав государств состоялось также подписание программы сотрудничества между министерствами иностранных дел двух стран на 2011-2012 годы и межправительственного соглашения о взаимном предоставлении земельных участков для размещения посольства Беларуси в Туркменистане и посольства Туркменистана в Беларуси.

Соглашение о сотрудничестве также заключили министерства финансов Беларуси и Туркменистана, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».