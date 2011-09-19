Лукашенко: Беларусь признательна китайской стороне за содействие в выработке решений по стабилизации макроэкономической ситуации в стране

Об этом сообщил президент Александр Лукашенко на встрече с председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей У Банго.

КНР уже много лет является для Беларуси стратегическим партнером и верным союзником. Товарооборот между странами за последние шесть лет вырос втрое. И сейчас он составляет два миллиарда триста миллионов долларов, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». А белорусско-китайский политический диалог, как отметил Александр Лукашенко, приобрел стабильный и устойчивый характер.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

В любую минуту Китай готов подставить нам свое дружеское плечо поддержки. Беларусь весьма признательна китайской стороне за оказываемое содействие в выработке решений по стабилизации макроэкономической ситуации в стране. Хотел бы отметить большую работу, проделанную экспертами Народного банка Китая. Многие из рекомендаций, которые они дали, приняты нами на вооружение.

Активно развивается торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество. Миллиардные китайские льготные кредиты, прямые инвестиции активно работают на модернизацию белорусской экономики, внедрение передовых технологий, инноваций. Уверен, что и ваш нынешний визит станет важной вехой в развитии и укреплении белорусско-китайских отношений.

Подписанные вчера соглашения и контракты дадут старт реализации прорывных проектов. Уверен, что запуск первого белорусского спутника связи и создание Китайско-белорусского индустриального парка заложат прочную основу для долгосрочного партнерства в сфере высоких технологий, станут своего рода визитной карточкой Китая в Европе.

У Банго, председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей:

Я очень рад, что 14 лет спустя я вновь оказался на дружественной белорусской земле. Очень рад тому, что именно под Вашим мудрым руководством за эти годы в вашей стране произошли колоссальные позитивные перемены. Мы видели, что в Минске везде новые красивые дома, везде идет стройка, стоят краны. Это, конечно, не сравнимо с той ситуацией, которую я видел в 1997 году.

Сегодня в Беларуси царит общественно-политическая стабильность, устойчиво развивается экономика, постепенно повышается уровень жизни населения.

Кстати, хотел бы особо отметить, что ваша страна сегодня играет все более заметные роли в международных делах.

Мы, конечно, заметили, что все эти успехи были достигнуты в очень непростых внешних условиях. Мы глубоко убеждены, что ваша страна обязательно преодолеет временные трудности и добьется еще более ярких успехов.