Лукашенко: Беларусь не собирается препятствовать развитию интеграции в рамках Таможенного союза

Об этом Президент Беларуси заявил на встрече с ответственным секретарем Комиссии Таможенного союза Сергеем Глазьевым. Чиновник нового экономического объединения трех стран приехал с рабочим визитом в нашу страну. Стороны обсудят плановые вопросы интеграции.

Напомним, 5 июля в Астане были подписаны документы по вступлению Беларуси в Таможенный союз с Россией и Казахстаном. Новое объединение упрощает торгово-экономические взаимодействие между странами и перемещение товаров по территории стран таможенной тройки. Впрочем, главная цель этой интеграции — создание единого экономического пространства, которое планируется сформировать к 2012 году.

Александр Лукашенко:

Мы никогда не преследовали неких шкурных интересов, развивая Таможенный союз и идя на интеграцию, в том числе — в Союзе Беларуси и России. То, что у нас в Союзе Беларуси и России не все, мягко говоря, получается — вы-то знаете, что абсолютно не мы в этом виноваты. Если есть возможность продвинуться в каких-то других интеграционных образованиях, Беларусь никогда не будет этому препятствовать. Вы должны нас понять, что мы должны действовать в том числе из своих национальных интересов. Когда нам открыто начинают при этом демонстрировать, что мы там на лавке запасных — присоединяйтесь или потом будет хуже — мы с таким подходом не согласны и, насколько это возможно, чтобы не тормозить эти процессы, боремся с этим. Мы абсолютно не собираемся тормозить те процессы, которые начались, однако, неукоснительно соблюдая достигнутые договоренности, будем требовать этого же и от наших партнеров. Оценивая публично Таможенный союз, я сказал, что пока огромных выгод он Беларуси не принес. Хотя и вреда тоже он не принес. Мы работаем на то, находясь в режиме ожидания, чтобы было лучше.

Сергей Глазьев, заместитель генерального секретаря ЕврАзЭС, ответственный секретарь Комиссии Таможенного союза:

Мы рассчитываем, что эффект будет большой, во всяком случае, по расчетам, которые наши ученые совместно проводили. Мы ожидаем, что в течение пяти лет прирост валового продукта будет около 15%. Самый главный эффект получает те предприятия, которые работают по кооперации.

Конечно, переходный период не обходится без шероховатостей, требуется время, чтобы наши национальные службы полностью адаптировались. Есть некоторые отдельные сбои, но в целом мы считаем, что процесс вошел в колею. И эта колея очень жесткая, очень сильные взаимообязательства сторон.