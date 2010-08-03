Лукашенко: Агентство — это промежуток, через него мы должны придти к Инвестиционному банку

Новая финансовая структура будет создана по опыту мировых аналогов. Но, безусловно, с учетом белорусских финансовых реалий. Потому глава государства к разговору пригласил трех наиболее опытных отечественных банкиров: руководителей Нацбанка, Беларусбанка и Белагропромбанка.

Петр Прокопович, Надежда Ермакова и Сергей Румас — давние игроки на финансовом рынке. В качестве независимого эксперта — премьер-министр. Банкиры уверяют Президента: без специализированного финансового агентства в Беларуси не обойтись. Глава государства сомневается и просит привести конкретные аргументы.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Почему мы до сих пор обходились без этого агентства, а сегодня должны его создавать. Мне кажется, что банки просто хотят облегчить свою жизнь, уйти от государственных программ. А государственные программы у нас огромные: и возрождение села, и программа «Молоко», и программа «Мясо», и прочее. Только в «Агробанке» больше 50 этих программ. Но если банки хотят облегчить себе жизнь и уйти от этого, то это негоже, потому что этими программами занимаются, в основном, государственные банки. Поэтому это неправильно. Если банки этим самым хотят повысить свою привлекательность, особенно перед иностранными партнерами на внешнем рынке, привлечь заимствования — я это понимаю. Но где гарантия, что мы, действительно создав это агентство, уж так повысим привлекательность наших банков и изменим их лицо?

Будущее финансовое Агентство — явление новое, и подобной структуры в Беларуси ещё не было. Предполагается, что учредителем будет Минфин. Это же министерство и займется поиском первоначального капитала для уставного фонда Агентства. А средств нужно немало, так как одна из основных функций новой структуры — избавить банки от их главной головной боли, забрав у них все проблемные кредиты. Таким образом, повысив кредитные рейтинги наших банков.

Петр Прокопович, председатель Правления Национального банка Республики Беларусь:

Проблемные кредиты, которые имеются в результате реализации государственных программ, их у нас немного сегодня — около 1% общих кредитных ресурсов по государственным программам. Специальное финансовое Агентство возьмет на себя заботу по обслуживанию этих проблемных кредитов.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Главный вопрос: оказывается ведь, что Агентство, которое мы создаем — это какой-то промежуток, через него мы должны придти к Инвестиционному банку. Инвестиционный банк — это было бы лучше для страны, чем Агентство. Там кадры, там структура, там все есть. И, на самом деле, проблемные, как тут говорят, кредиты, которые мы хотим туда перебросить — дело не в проблемных кредитах. Дело в кредитах государственных программ, в кредитах, которых выданы под государственные программы.

Мнение премьер-министра, также как и более сильные аргументы банкиров в пользу создания новой структуры — на обсуждение ушло около часа. Президент выслушал каждого и в итоге поручил доработать амбициозный банковский проект. Свою подпись под ним глава государства пообещал поставить в ближайшее время.