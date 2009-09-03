Lufthansa стала крупнейшей авиакомпанией мира

Lufthansa станет крупнейшей компанией в мире, которая будет перевозить около 100 миллионов пассажиров в год.

Символической передачей акций в венском аэропорту Швехат в четверг завершилась сделка по покупке немецкой Lufthansa национальной авиакомпании Austrian Airlines (AUA ), испытывающей в последнее время значительные финансовые трудности, пишет РИА Новости.



«С сегодняшнего дня мы, в предпринимательском союзе, начинаем совместно работать во имя будущего AUA», — заявил на пресс-конференции по итогам церемонии глава Lufthansa Вольфганг Майерхубер.



Он выразил убежденность, что уже в 2010 году AUA, которая по договоренности сохранит свое название, выйдет из «красных цифр», свидетельствующих об убытках. «Мы хотим красную униформу (цвет формы бортпроводниц компании), а не красные цифры», — сказал он.



На прошлой неделе Европейская комиссия дала Lufthansa "зеленый свет" на покупку 42% акций AUA, принадлежащих австрийскому государству за 366 тысяч евро, при этом она также одобрила 500-миллионную программу реструктуризации, которую предложило австрийское правительство по настоянию немецкой стороны для покрытия долгов AUA. Одновременно немецкая компания предложила миноритарным акционерам 166 миллионов евро за то, чтобы стать владельцем 90% акций Austrian Airlines.