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Лучшую корову выберут на «Белагро-2017»: лидируют Анита и Пчелка

08 июня 2017 06:14
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Новости Беларуси. Главный сельскохозяйственный форум Беларуси набирает обороты. 8 июня в Минском районе выберут лучшую буренку страны. На это звание претендуют крупные рогатые из 20 хозяйств из всех регионов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Конкуренция – недетская. За лидерство на подиуме будут бороться животные с годовым надоем молока более 15 тысяч кг. И это уже своеобразный рекорд – обычная корова способна только на треть этого объема. Пока лидируют две коровы – Анита и Пчелка. К слову, эти племенные берут не только количеством, но и качеством: жирность их молока превышает 3,8%.

Кроме уже ставшего любимым для посетителей «Белагро» конкурса, гостей ждут семинары, концертная программа и аукционы по продаже племенных животных.

# Экономика # Сельское хозяйство

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