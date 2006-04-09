Лучший показатель экономики - сдерживание цен

Реализуя антиинфляционную политику, правительство Беларуси за последние годы выработало систему сдерживания необоснованного роста цен.В результате индекс роста потребительских цен за последний год составил 8% или 0,6% в среднемесячном исчислении. Это лучший показатель нашей экономики за последнее время. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Сергей Сидорский 8 апреля на специальном заседании Совета Министров, где состоялось сложение полномочий правительства перед вступившим в должность президентом Беларуси.Анализируя работу правительства, Сергей Сидорский отметил, что "еще несколько лет назад никто не думал, что мы сможем выйти на положительное торговое сальдо, которое в 2005 году составило $165 млн. Теперь этот результат получен". Эффективность экономики позволила выполнить основную задачу - повысить благосостояние граждан Беларуси, подчеркнул Сергей Сидорский. Он напомнил, что программой деятельности правительства в 2004 году была поставлена задача достигнуть к концу 2005 года средней заработной платы $250 в эквиваленте. По итогам прошлого года этот прогноз превзойден: средняя заработная плата в народном хозяйстве республики составила $263. Динамичными темпами развивается жилищное строительство. В прошлом году построено 3,8 млн. кв.м жилья. Премьер-министр сказал, что новому составу правительства придется решать сложную задачу: в 2006 году необходимо построить 4,2 млн. кв.м жилья. Причем 60% жилья будет возводиться для нуждающихся граждан и 40% - как коммерческое. В 2007 году это соотношение изменится: 80% - для очередников. При этом будет обеспечиваться главная цель - строительство жилья для людей будет доступно. В тот же день Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал Указ №206 "О полномочиях Правительства Республики Беларусь", сообщили в пресс-службе белорусского лидера. В связи с тем, что правительство в соответствии с частью третьей статьи 106 Конституции Беларуси сложило полномочия перед вновь избранным Президентом, глава государства своим указом поручил правительству продолжать осуществление полномочий до формирования Президентом Республики Беларусь нового состава Совета Министров.