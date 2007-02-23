Лучшего предпринимателя Минска определит конкурс

Мингорисполком начал прием заявок на юбилейный 10-й конкурс "Лучший предприниматель Минска".

Это звание присваивается юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям за достижение высоких результатов в работе. В нынешнем году конкурс проводится по 17 номинациям. Впервые введена новая - "Лучший инвестор в области сельского хозяйства". Заявки будут принимать до 1 марта в администрациях районов Минска по месту регистрации субъекта хозяйствования. Подведут итоги и наградят победителей тоже в марте.

Тем временем, в Витебском центре поддержки предпринимательства разработали несколько бизнес-планов, которые позволят витебским предприятиям привлечь более 140 миллиардов рублей инвестиций.

Многие, теперь уже крупные бизнесмены, начинали своё дело с посещения центра. Направить в верное русло будущих предпринимателей - главная задача специалистов.

Центр по поддержке предпринимательства за прошедший год помог более двумстам безработным подготовить бизнес-планы по организации собственного дела. Косвенным результатом этой деятельности будет создание более восьмисот новых рабочих мест. Здесь помогают всем. От малых фирм и граждан, желающих стать предпринимателями, до иностранных инвесторов и крупных предприятий. Основные способы поддержки малого и среднего бизнеса - это консультации, проведение маркетинговых исследований, составление бизнес-планов и подготовка различных документов. Но без желания всё это окажется бесполезным.

Консультации будущим и настоящим бизнесменам специалисты центра дают и через интернет. Это экономит время предпринимателей, которое они используют для получения прибыли.