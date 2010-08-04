Лобовое стекло для автомобилей в ближайшее время будут выпускать на гомельском предприятии

Об этом сообщили в министерстве архитектуры и строительства нашей страны.

Речь идет о модернизации и техперевооружении предприятия. На новых линиях будут отливать ламинированное стекло. Также наладят выпуск материала для фасадов, зеркал и энергосберегающих окон. Его будут реализовывать как на внутреннем, так и на внешнем рынках.

Александр Селезнев, министр архитектуры и строительства Республики Беларусь:

Сегодня мы отдаем на экспорт более 50% стекла, с учетом прогнозируемого увеличения объёмов в два раза, после введения новых мощностей, получится около 60-70% экспортного потенциала. Не только стекло-полуфабрикат, но изделия из него сбольшей добавленной стоимостью